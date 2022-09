TAUX DE DIPLOMATION AU QUÉBEC : LA PREMIÈRE PLACE DU RÉSEAU PUBLIC FRANCOPHONE REVIENT AUX ÉLÈVES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS

MONTRÉAL, le 21 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La publication récente des taux de diplomation et de qualification1 du ministère de l'Éducation place de nouveau les élèves du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) en première position du classement provincial. Le résultat de 88,8% se situe à près de 10 points au-dessus de la moyenne du réseau public québécois.

« Nos quelque 70 000 élèves peuvent compter sur le haut niveau d'expertise de notre personnel enseignant, qui déploie au quotidien des stratégies pédagogiques éprouvées, fondées sur la recherche scientifique en éducation. À ceci s'ajoute le soutien complémentaire et indéfectible d'une équipe de professionnelles et de professionnels des services éducatifs et administratifs qui gravitent autour des salles de classe et en périphérie », déclare Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB.

Un tel résultat traduit la mobilisation de toute la grande famille du CSSMB envers la réussite de ses élèves, une mission à laquelle chacun des membres du personnel s'engage avec ferveur. Cette première place, les élèves peuvent la partager fièrement avec leurs parents ; des accompagnateurs de tous les instants auprès de leur enfant.

Les garçons du CSSMB demeurent au premier rang au Québec

Une fois de plus, le taux de diplomation et de qualification des garçons des écoles du CSSMB demeure en première position du classement provincial, avec un résultat de 86 %, ce qui marque un écart de 12 points devant le réseau public provincial qui se situe à 74 %. Pour leur part, les filles des écoles du CSSMB surpassent de 7,6 points le réseau avec un résultat de 91, 8 %.

Données comparatives

Taux de diplomation et de qualification CSSMB Réseau public provincial Écart (points) Global 88,8 % 79 % +9,8 Chez les garçons 86 % 74 % +12 Chez les filles 91,8 % 84,2 % +7,6

Un succès ancré dans les principes de l'enseignement efficace

La constante progression du taux de diplomation et de qualification des élèves du CSSMB démontre la pertinence, en éducation, de s'appuyer sur les données de la recherche relativement aux pratiques probantes, en misant entre autres sur la formation continue et l'accompagnement soutenu des équipes-écoles. Au-delà du taux de diplomation, les stratégies d'enseignement efficace visent à favoriser la réussite de chaque élève, à réduire les écarts entre eux, et ce, sans égard à leur milieu socio-économique. « L'égalité des chances, l'accès à la réussite de tous, voilà le leitmotiv de tout le personnel, engagé vers cette mission commune », ajoute le directeur général.

