Taux d'intérêt à la hausse ? L'achat d'un chalet locatif est encore très rentable !

SHERBROOKE, QC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Malgré la hausse des taux d'intérêt, l'année 2023 s'annonce intéressante pour ceux qui veulent faire une incursion dans l'investissement locatif de tourisme. Déjà une baisse des prix pointe à l'horizon et avec l'engouement pour ce genre de séjour, les rendements seront assurément au rendez-vous si on respecte les primes locations et les effets wow.

« Il s'agit de bien choisir en fonction du prix, de l'emplacement et des attraits à proximité » explique Michael Carrier, directeur général d'Hôtel à la maison, spécialiste en gestion locative à court terme.

« Les secteurs de Charlevoix et de Lanaudière, par exemple, sont de plus en plus prisés par les investisseurs, mais on constate aussi un engouement dans le bas St-Laurent où les prix sont encore relativement abordables.

Les gens sont plus prudents, mais les occasions existent et il faut savoir les trouver. Dénicher une propriété qui plaira aux voyageurs demande plus de flair et une mise de fonds en conséquence, puisque malheureusement les prêteurs sont frileux face à ce genre d'acquisition, et ce, malgré des démonstrations de rentabilité plus qu'éloquentes ! » renchérit Michael Carrier.

Il ajoute : « Durant la pandémie, nos chalets ont été bookés à pleine capacité grâce au télétravail, donc les propriétés avaient un taux d'occupation à pratiquement 100%. Aujourd'hui, nous prévoyons que la rentabilité sera toujours au rendez, mais on constate que les réservations se font à la dernière minute, donc les propriétaires doivent être plus résilients, mais confiants. »

Aussi, l'offre de vacances est de plus en plus diversifiée et avec le retour des voyages à l'étranger, il faut savoir se démarquer et offrir des propriétés non seulement impeccables, mais ayant toutes les commodités requises, car les voyageurs ont le choix.

La location à court terme a toujours la cote et les prédictions pour l'année 2023 sont excellentes.

Monsieur Carrier précise : « Nous évaluons actuellement la rentabilité de plusieurs propriétés, dans différents secteurs pour de nouveaux investisseurs et nous arrivons à de très bons résultats.

Nous envisageons donc 2023 avec un réel optimisme ! »

