Tarun Chopra nommé chef de la direction de Clements Worldwide

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'annonce la promotion de Tarun Chopra au poste de chef de la direction de Clements Worldwide », indique M. Clements. « Tarun amène à son nouveau poste un éventail de compétences en leadership qu'il a perfectionnées au fil de nombreuses années en tant que dirigeant au sein d'autres entreprises ainsi qu'au cours de ses neuf années en tant que chef de file pour les questions de portée mondiale chez Clements. Avec lui à sa tête, la société a un avenir on ne peut plus prometteur et je suis persuadé qu'il sera capable d'amener Clements Worldwide a de plus hauts sommets encore. Tous ceux qui le côtoient constatent rapidement qu'il est passionné et concentré sur les objectifs, mais qu'il est aussi chaleureux et soucieux des intérêts de nos clients, de nos partenaires et de nos employés. »

M. Chopra amène une expérience précieuse au poste de chef de la direction. Il s'est joint à Clements en 2010 en tant que chef de la direction financière et a été promu au poste de président en 2017. Avant de travailler à la société, il a occupé pendant plus de vingt ans des postes dans le domaine des opérations commerciales au sein d'organisations de renommée mondiale, notamment Fannie Mae, Whirlpool, Boston Consulting Group et Ernst & Young.

Son expérience revêt également plusieurs facettes : il a travaillé dans divers secteurs, dont la planification stratégique, l'exploitation, la technologie et les finances.

M. Chopra pourra maintenant mettre toute son expertise à profit afin d'aider Clements Worldwide à réaliser sa mission d'aider les gens et les organisations à acquérir la liberté de vivre et de mener des activités partout dans le monde. Il accueille ce défi à bras ouverts et est très enjoué par sa nomination au poste de chef de la direction de la société.

« C'est un honneur d'avoir la chance de diriger Clements Worldwide, et j'en suis fort reconnaissant », mentionne-t-il. « Je remercie Jon et le conseil d'administration pour toute la confiance qu'ils me témoignent. Le portefeuille unique, le service à la clientèle exemplaire, ainsi que le travail acharné de l'équipe de Clements Worldwide me donnent confiance que nous continuerons d'apporter une valeur exceptionnelle à nos clients et à nos actionnaires pendant bien des années. Clements demeurera la première source en matière d'assurances pour les expatriés. »

À PROPOS DE CLEMENTS WORLDWIDE

Clements Worldwide a été fondée en 1947 par Robert Clements et M. Juanita Guess-Clements dans le but d'offrir des solutions d'assurance personnalisées aux expatriés partout dans le monde. Clements a été la première société à offrir une assurance pour expatrié aux employés du Département d'État des États-Unis, fournissant ainsi aux agents du service extérieur des États-Unis une couverture d'assurance pendant leurs affectations à l'étranger. La société offre aujourd'hui un large éventail de produits et de services d'assurance aux particuliers et aux organisations qui travaillent ou voyagent hors de leur pays. Clements possède cinq bureaux à l'échelle de la planète :

Washington (D.C.), Londres, Bruxelles, Amsterdam et Dubaï.

Personne-ressource : Nabeel Ahmed

Responsable du marketing mondial

202-872-0060

nahmed@clements.com

Source : Clements Worldwide

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1056437/Clements_Worldwide_tarun_chopra_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/998385/Clements_Worldwide_Logo.jpg

SOURCE Clements Worldwide

