Tarku fait le point sur son projet Silver Strike, Arizona Le forage intercepte 213,5 g/t Ag sur 3 mètres

La première phase du programme de forage à circulation inversé total de 10 000 pieds a été complétée le 15 avril dernier. Cette première phase a comporté 10 trous de forage pour un total de 3 701 pieds et a ciblé les systèmes de veines argentifères des zones historiques des mines Lucky Cuss, Luck Sure, East Side et Bunker Hill. La deuxième phase de ce programme de forage vient de reprendre ce 5 mai dernier et mettra l'accent sur les mines historiques Ground Hog, Sunset, Ace-in-the-Hole et Solstice. Ces dernières cibles se situent le long de structures régionales reconnues pour contenir de la minéralisation en argent, manganèse, cuivre, plomb et zinc, et sont à des distances de 2 à 5 km du centre historique minier de Tombstone (voir figure 1).

Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, a déclaré : « Un résultat de 213 g/t Ag sur 3 mètres est un bon début pour un premier programme d'exploration systématique sur le projet depuis 1930! Bien que nous n'ayons pas intersecté toutes les hautes teneurs espérées dans ces 5 premiers sondages, nous sommes très encouragés par ces résultats et par ce qui peut être découvert dans les 17 prochains sondages. Ce premier programme de forage est un processus d'apprentissage pour Tarku et nous avons obtenu des informations précieuses sur la complexité des structures filoniennes minéralisées. Et plus précisément, sur le fait que les structures recoupées ne sont pas des structures planaires comme historiquement rapportées. La présence de larges halos de manganèse et de plomb-zinc près de la surface sont de bons indicateurs de la présence d'horizons à remplacement d'oxyde de manganèse et d'argent. Nous sommes maintenant impatients d'acquérir davantage de connaissance sur le projet avec le programme en cours ».

Les premiers résultats reçus à ce jour inclus les 5 premiers sondages (SS21-001 à SS21-005) qui ciblaient les structures nord-sud dans la région de Lucky Cuss. Tous les résultats d'analyses représentent une moyenne sur 5 pieds (1,5 m) dû à la méthode d'échantillonnage qui utilise uniquement des échantillons de 5 pieds (1,5 m) de longueur. Suite aux sondages SS21-001 et SS21-002 qui sont directement entrés dans de larges halos minéralisés en Ag et de Mn de faibles teneurs, nous avons constaté que la structure filonienne de Lucky Cuss se situe plus à l'ouest que prévu. Dans le trou SS21-003, nous avons intersecté une autre structure sub-parallèle nord-sud titrant 37,5 g/t Ag et 1% Mn sur 1,5 m. Les sondages SS21-004 et SS21-005 ont ciblé la zone East Side située à 250 mètres au sud des sondages précédents, zone qui est maintenant interprétée comme se situant le long de la même structure que Lucky Cuss. Le trou SS21-004 recoupe un intervalle intéressant de 10,7 m titrant 79,8 g/t Ag et 1,8% Mn incluant 213,5 g/t Ag et 3,9% Mn sur 3,0 m et montrant le potentiel à haute teneur du système filonien de Lucky Cuss.

Bernard Lapointe, Président du conseil de Tarku, a déclaré: « Cette nouvelle et imposante propriété minière a beau contenir quelques 167 sites d'exploitation historiques, peu de travaux d'exploration modernes et documentés ont été effectués. Ces résultats rapides et probants annoncés aujourd'hui nous encouragent à poursuivre nos propres travaux pour ainsi évaluer le plein potentiel de ce secteur qui connait présentement un nouvel essor ».

Comme le montre le tableau 1, ces sondages nous permettent d'identifier de larges zones minéralisées à teneur plus faible. Ces résultats semblent être adjacents aux veines historiques d'argent à haute teneur, définissant potentiellement un système épithermique plus grand.

Sur la base des résultats à ce jour, Tarku a l'intention d'achever les 1 600 m restants de la seconde phase du programme de forage à circulation inversée (6 600 pieds) à Silver Strike d'ici juin 2021. Ces sondages ciblent les zones Ground Hog, Sunset, Ace-in-the-Hole et Solstice. Avec tous les résultats en main, Tarku sera en bonne position pour planifier les programmes d'exploration futurs qui comprendront de la géochimie des sols, les levés géophysiques et d'autres programmes de forage majeur.

FAIT IMPORTANT, les activités d'exploration prévues ci-dessus sont assujetties aux restrictions de la COVID-19 en Arizona. Bien que les récents programmes de travaux de Tarku aient été relativement sans entraves, il y a un risque que des restrictions plus strictes aient une incidence sur la capacité de la Société d'effectuer des travaux sur le terrain.

Tableau 1: Résultats des analyses de trous de forage - Communiqué de presse du 6 mai 2021

Sondage # Cible De À Intersection

(m) Ag (g/t) Mn (g/t) Pb (%) Zn (%) SS21-001 Lucky Cuss 3,0 18,3 15,2 5,5 2 684 na na



42,7 51,8 9,1 4,3 1 630 na na SS21-002 Lucky Cuss 0,0 42,7 42,7 4,4 5 053 na na

incl, 0,0 3,0 3,0 12,4 2 550 0,5 0,3 SS21-003 Luck Sure 47,2 48,8 1,5 37,5 10 200 0,1 0,2 SS21-004 East Side 62,5 73,2 10,7 79,8 17 970 0,1 na

Incl. 70,1 73,2 3,0 213,5 38 700 0,1 na SS21-004

80,8 86,9 6,1 21,2 7 560 0,1 na

Incl. 82,3 86,9 4,6 28,4 8 347 0,2 na SS21-005 East Side 123,4 125.0 1,5 35,7 7 450 0,2 na SS21-006 Lucky Cuss





Analyses en attente



SS21-007 Lucky Cuss





Analyses en attente



SS21-008 Bunker Hill





Analyses en attente



SS21-009 Bunker Hill





Analyses en attente



SS21-010 Bunker Hill





Analyses en attente





Tableau 2: Localisation des sondage - Communiqué de presse du 6 mai 2021

Sondage # Cible Azimut Plongé Long. forée

(ft) Long. forée

(m) Coord_X

(utmZ12N) Coord_Y

(utmZ12N) SS21-001 Lucky Cuss 135 50 400 121,9 587 663,0 3 507 702,0 SS21-002 Lucky Cuss 95 50 439 133,8 587 663,0 3 507 702,0 SS21-003 Luck Sure 95 50 525 160,0 587 516,0 3 507 262,0 SS21-004 East Side 95 50 292 89,0 587 614,0 3 507 537,0 SS21-005 East Side 95 56 435 132,6 587 614,0 3 507 537,0 SS21-006 Lucky Cuss 95 55 220 67,1 587 663,0 3 507 702,0 SS21-007 Lucky Cuss 95 90 325 99,1 587 663,0 3 507 702,0 SS21-008 Bunker Hill 325 50 440 134,1 588 756,6 3 506 613,4 SS21-009 Bunker Hill 325 50 225 68,6 588 670,2 3 506 564,6 SS21-010 Bunker Hill 325 60 400 121,9 588 670,2 3 506 564,6





TOTAL 3,701 1,128.1





Méthode d'échantillonnage de forage et assurance qualité / contrôle qualité

La première phase (3 701 pieds) a été contracté par Major Drilling de Salt Lake City, Utah. Les échantillons de forage ont été recueillis par forage à circulation inversée en utilisant un échantillonnage de face, un retour central, un marteau de fond qui recueille des échantillons de roche directement à partir de la face de forage, réduisant ainsi la contamination dans le fond du trou. Chaque échantillon est recueilli à l'aide d'un séparateur binaire qui dirige la moitié de l'échantillon dans un sac d'échantillon, envoyé pour analyse, tandis que l'autre moitié est ensachée et conservée comme duplicata sur le terrain. Les échantillons prélevés variaient en poids de 15 à 20 kilogrammes.

L'envoie des échantillons au laboratoire de préparation ALS Minerals de Tucson, Arizona, implique une chaîne de contrôle directe (CCD) du site de forage au camion de transport ALS Minerals, puis directement au laboratoire de préparation. Les formulaires CCD sont conservés à chaque changement (dans ce cas, de la zone de stockage verrouillée sur le site de Tarku directement au camion de transport du laboratoire).

Au laboratoire de préparation, chaque échantillon est ensuite broyé à plus de 70% passant -2 mm (10 mesh), puis une séparation rotatif Boyd de 1 kilogramme est pulvérisé à plus de 85% passant 75 microns (200 mesh). L'échantillon est ensuite traité par Aqua Regia et analysé par ICP-MS pour 51 éléments dont l'argent (Ag), le cuivre (Cu), le plomb (Pb), le zinc (Zn) et l'or (Au). Notez que l'analyse de l'or par cette méthode est semi-quantitative en raison de la petite taille de l'échantillon utilisé.

Les échantillons dépassant la limite de détection pour Au et Ag sont analysés par Fire Assay 30g avec une finition gravimétrique. Les échantillons dépassant la limite de détection pour Cu, Pb, Mn et Zn sont traités à l'Eau Régale et analysés par ICP-OES (spectroscopie d'émission optique à plasma à couplage inductif).

Les échantillons d'assurance qualité / contrôle qualité (AQ/CQ) comprennent l'utilisation de duplicata sur le terrain, d'échantillons blancs et de Standards certifiés (SC) pour Au, Ag et Cu. Les échantillons AQ/CQ ont été contrôlés en permanence par le personnel de terrain de Tarku. Des duplicata sur le terrain ont été recueillis comme deuxième échantillon au cyclone de la foreuse et constituent 5% du flux d'échantillons. Les blancs comprennent des morveaux de marbre pur provenant d'une source commerciale et représent 2,5% des d'échantillons. Les SC constituent 2,5% des d'échantillons et ont été obtenus auprès de Shea-Clark Smith de Reno, Névada. Les ajouts AQ/CQ au flux d'échantillons totalisent 10% supplémentaires des échantillons analysés.

L'analyse des échantillons AQ/CQ est effectuée dès réception des résultats analytiques. Les défaillances identifiées statistiquement seront portées à l'attention d'ALS Minerals pour re-analyse.

Personnes Qualifiées

M. Julien Davy, P.géo., M.Sc., MBA, président et chef de la direction de Tarku est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers qui a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

Mise à jour sur la transaction Silver Strike

Le 12 octobre 2020, Tarku a signé l'accord final avec des tiers sans lien de dépendance (les « Vendeurs ») en vertu duquel Tarku détient l'option d'acquérir une participation de 75% sur 3 ans sur 1250 hectares de titres miniers non breveté (« Accord sur les Titres Non Breveté ») dans le district minier à cuivre, or et argent de la région de Tombstone, Arizona. Conformément à l'accord, pour gagner l'intérêt de 75% dans la propriété, la Société émettra 3.000.000 d'actions ordinaires (émises), paiera 175.000 USD (dont un minimum de 50000 USD sera un paiement en espèces et 125.000 USD seront versés soit en actions ou en espèces à la discrétion de la Société), et engager jusqu'à 3 millions de dollars américains en dépenses de projet pour gagner les intérêts, comme suit:

Conformément à l'accord, pour gagner l'intérêt de 75% dans la propriété sur 3 ans la Société doit émettre 3 000 000 d'actions ordinaires (émises), doit payer 175 000 USD (dont un minimum de 50 000 USD par paiement en espèces et 125 000 USD versés soit en actions soit en espèces à la discrétion de la Société), et doit engager jusqu'à 3 millions de dollars américains en dépenses d'exploration sur le projet, répartit comme suit:

Tarku acquerra un intérêt de 25% sur la propriété après avoir dépensé 1 000 000 $US en frais d'exploration au cours de la première année de la période d'acquisition.

en frais d'exploration au cours de la première année de la période d'acquisition. Tarku acquerra un intérêt supplémentaire de 26% (total de 51%) sur la propriété après avoir dépensé 1 000 000 $US supplémentaires en frais d'exploration et avoir produit un rapport 43-101 sur la propriété au cours des 2 premières années de la période d'acquisition

supplémentaires en frais d'exploration et avoir produit un rapport 43-101 sur la propriété au cours des 2 premières années de la période d'acquisition Tarku acquerra un intérêt supplémentaire de 24% (total de 75%) sur la propriété après avoir dépensé 1 000 000 $US supplémentaires pour un cumulatif de 3 000 000 $US en frais d'exploration au cours des 3 premières années de la période d'acquisition.

À la fin de cette période d'acquisition, le vendeur et Tarku deviendront des partenaires d'une coentreprise sur la propriété, 75% Tarku, 25% le vendeur. Si le vendeur choisit de disposer de son intérêt restant, Tarku conservera un droit de premier refus.

De plus, la signature de cet accord permet également à Tarku d'acquérir 33 titres brevetés (Patented Claims) supplémentaires dans la zone historique de Tombstone en vertu d'un accord entre des tiers et les Vendeurs, nommément les options Rohe, Corkran et Turner (les « Options »). Ces ententes sont séparées et indépendantes de l'Accord sur les Titres Non Breveté. Ces options nécessitent divers paiements comptant d'un coût total de 700 000 USD. Les paiements sont étalés jusqu'en juillet 2025 pour l'option Rohe, jusqu'en octobre 2021 pour l'option Corkran et jusqu'en juillet 2023 pour l'option Turner. Tarku émettra également 50 000 actions pour l'Option Corkran. À la fin de chaque acquisition d'option, les titres brevetés seront ajoutés à l'Accord sur les Titres Non Breveté décrite ci-dessus pour former le partenariat de coentreprise sur la propriété, 75% Tarku, 25% le vendeur.

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU, FRA : 7TK)

Tarku est une société d'exploration axée sur de nouvelles découvertes dans les juridictions minières favorables comme le Québec et l'Arizona. Au Québec, Tarku possède 100% des projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami, interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est de la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en métaux de base grâce aux récents succès d'exploration des sociétés comme Midland Exploration Inc., Wallbridge Mining Company Ltd. et Probe Metals Inc. En Arizona, dans le district de Tombstone, Tarku détient l'option d'acquérir 75% sur 3 ans sur le projet argentifère Silver Strike.

