MONTRÉAL, le 4 mars 2021 /CNW/ - Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU) (la « Société » ou « Tarku ») a le plaisir d'annoncer que tout l'équipement de forage a été mobilisé cette semaine dans le but de débuter sa première campagne de forage sur son projet de haute teneur en argent Silver Strike en Arizona

Situé dans le célèbre district minier de Tombstone, dans le comté de Cochise, en Arizona, ce programme de forage à circulation inversée de 3,000 mètres débutera le 8 mars 2021 et comprendra environ 22 trous ciblant 5 zones différentes sur le projet. Une équipe est aussi sur place pour suivre le progrès des forages ainsi que pour mener d'autres activités géologiques dont, de la cartographie et de l'échantillonnage supplémentaire de surface afin d'améliorer la compréhension des zones minéralisées, connues pour être contrôlées par des structures régionales. La stratégie de Tarku pour cette première campagne d'exploration par forage sur ce projet est la suivante :

1) Tester différentes cibles tant avancées que d'exploration (environ 1,200 mètres de forage): les zones plus au sud-ouest (environ 1,800 mètres de forage) le long des systèmes de failles régionaux nord-nordpremières cibles comprendront les anciennes mines Lucky Cuss, Luck Sure, Telephone et Bunker Hill qui ont produit de l'argent à haute-teneur et qui n'ont été exploitées qu'à une profondeur maximale de 200 m. Les récentes interprétations suggèrent que ces mines ont des corps minéralisés à haute-teneur d'argent sub-verticaux, plongeant en profondeur et qui pourraient se répéter le long de structures régionales sur leurs extensions latérales. 2) Tester des -est (NNE) et est-ouest (EO) comme les failles Prompter et Rattlesnake. Les zones ciblées comprennent les zones Ground Hog, Sunset, Ace in the Hole et Solstice.

FAIT IMPORTANT, les activités d'exploration prévues ci-dessus sont assujetties aux restrictions de la COVID-19 en Arizona. Bien que les récents programmes de travaux de Tarku aient été relativement sans entraves, il y a un risque que des restrictions plus strictes aient une incidence sur la capacité de la Société d'effectuer des travaux sur le terrain.

Personnes Qualifiées

M. Julien Davy, P.géo., M.Sc., MBA, président et chef de la direction de Tarku est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers qui a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU)

Tarku est une société d'exploration axée sur de nouvelles découvertes dans les juridictions minières favorables comme le Québec et l'Arizona. Au Québec, Tarku possède 100% des projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami, interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est de la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en métaux de base grâce aux récents succès d'exploration des sociétés comme Midland Exploration Inc., Wallbridge Mining Company Ltd. et Probe Metals Inc. En Arizona, dans le district de Tombstone, Tarku détient l'option d'acquérir 75% sur 3 ans sur le projet argentifère Silver Strike.

