MONTRÉAL, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU) (la « Société » ou « Tarku ») a le plaisir d'annoncer la signature de l'accord final avec des tiers sans lien de dépendance en vertu duquel Tarku détient l'option d'acquérir une participation de 75% sur 3 ans sur 1250 hectares dans le district minier à cuivre, or et argent de la région de Tombstone, Arizona. (voir les figures dans la présentation). Cet accord final fait suite à l'accord précédemment annoncée et détaillée dans son communiqué du 5 octobre 2020.

Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, a déclaré: « Cet accord ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour les actionnaires de Tarku. Plus nous avançons et découvrons des informations dans les bases de données et les documents historiques sur le projet, plus nous voyons le potentiel que Tombstone retrouve l'éclat qu'il avait autrefois en tant que district minier argentifère d'importance ».

« Comme en témoignent leurs communiqués de presse les plus récents, Aztec Minerals (TSXV: AZT) a démontré qu'en appliquant des méthodes de forage modernes, la minéralisation en argent est liée à des fractures régionales principalement orientées NNE-SSW. Ils démontrent que ces fractures contiennent des intervalles aurifères et argentifères de haute teneur adjacents aux anciennes galeries et des intervalles à teneurs plus disséminées et à large tonnage dans les épontes de ces galeries. Tarku détient les extensions de ces intervalles ainsi que d'autres fractures régionales NNE-SSW sur lesquelles sont positionnées plusieurs anciennes mines à haute teneur ».

« La stratégie de Tarku pour notre projet Tombstone est double: premièrement, de valider l'existence de ressources potentielles à minéralisation argentifère de haute teneur à proximité des anciennes mines situées sur notre propriété et deuxièmement, d'établir que le même potentiel existe à l'échelle plus régionale le long des extensions de ces structures NNE que nous contrôlons également sur plus de 5 km de longueur ».

M. Julien Davy, P.géo., M.Sc., MBA, président et chef de la direction de Tarku est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers qui a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU)

Tarku est une société d'exploration axée sur de nouvelles découvertes. Au Québec, Tarku possède 100% des projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami, interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est de la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en métaux de base grâce aux récents succès d'exploration des sociétés comme Midland Exploration Inc., Wallbridge Mining Company Ltd. et Probe Metals Inc. En Arizona, Tarku détient l'option d'acquérir 75% sur 3 ans sur le projet argentifère de Tombstone.

Tarku possède une structure en capitale étroitement détenue avec 28 074 038 actions en circulation, dont environ 80 % sont détenues par 20 initiés et actionnaires principaux.

