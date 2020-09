MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW/ - Tarku Resources Ltd. (TSXV: TKU) (la « Société » ou « Tarku ») a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Kyle Appleby, CPA, CA comme administrateur indépendant à son conseil d'administration.

M. Appleby possède plus de 20 ans d'expérience en comptabilité et en conseil financier, agissant en tant que directeur financier de sociétés publiques et privées dans un large éventail d'industries (y compris plusieurs sociétés minières opérant en Amérique du Nord et en Afrique). Il est membre en règle des comptables professionnels agréés du Canada et des comptables professionnels agréés de l'Ontario. M. Appleby est titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie de l'Université York et a obtenu son titre de comptable en 2001.

Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, a déclaré: « Au nom du conseil, je souhaite chaleureusement la bienvenue à M. Appleby au conseil d'administration de Tarku. Ses solides expériences et relations acquises au cours de sa carrière en font, en tant qu'administrateur indépendant, un ajout précieux en à notre conseil actuel. Nous sommes impatients de pouvoir travailler avec lui alors que nous assistons à un regain d'intérêt pour l'exploration pour l'or, l'argent et de certains métaux de base ».

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU)

Tarku est une société axée sur l'exploration de ses projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami, interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est au Québec de la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en métaux de base grâce aux récents succès d'exploration des sociétés comme Midland Exploration Inc., Wallbridge Mining Company Ltd. et Probe Metals Inc.

La génération de projets est le fondement de la création de valeur dans le secteur minier. Tarku génère des projets durables en menant des activités d'exploration dans des zones à fort potentiel géologique et à des niveaux élevés d'acceptabilité sociale; des projets qui peuvent être explorés et développés rapidement avec le soutien de la communauté. Tarku possède 28 074 038 actions en circulation, dont environ 85 % sont détenues par des initiés et ses actionnaires principaux. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Tarku Resources Ltd.

Renseignements: Pour plus d'information, veuillez consulter le site internet de la Société ou contacter : Julien Davy, Président et Chef de la direction, [email protected], www.tarkuresources.com