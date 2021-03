MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW/ - Tarku Resources Ltd. (TSXV: TKU) (FRA : 7TK) (la « Société » ou « Tarku ») annonce que, suite à son assemblée générale et extraordinaire annuelle tenue le 9 mars 2021, les actionnaires de Tarku ont réélu les personnes suivantes à titre d'administrateurs de Tarku : Bernard Lapointe, Julien Davy, Jeff Sheppard, Kyle Appleby et David Watkinson.

Les actionnaires ont aussi approuvé le maintien du plan d'options d'achat d'actions tel que décrit dans la circulaire d'information, la nomination de Davidson & Company LLP. à titre d'auditeur indépendant de la Société, l'émission d'actions d'une débenture convertible (bons de souscription) qui pourrait donner lieu à une nouvelle personne de contrôle et, enfin, la prorogation de la Corporation en vertu de la Loi Canadienne sur les Sociétés par Actions.

À la suite de l'assemblée annuelle, le conseil d'administration a nommé les personnes suivantes comme dirigeants de la Société : Bernard Lapointe, Président du conseil d'administration, Julien Davy, président et chef de la direction, et Kyle Appleby, chef des finances et secrétaire corporatif.

Au nom du Conseil d'administration,

Julien Davy

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Tarku Resources Ltd.

Renseignements: Julien Davy, président & chef de la direction, Courriel: [email protected], Website: www.tarkuresources.com