MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW/ - Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU) (la « Société » ou « Tarku ») a le plaisir d'annoncer que M. Kyle Appleby a été nommé directeur financier de la société à la place de Jeff Sheppard à compter du 1er décembre. M. Sheppard, qui a occupé le poste de directeur financier et administrateur de la société depuis de nombreuses années, demeure administrateur. Le conseil tient à remercier chaleureusement M. Sheppard pour sa contribution remarquable à la société en tant que directeur financier.

M. Appelby a passé les 10 premières années de sa carrière à travailler en comptabilité publique dans des cabinets d'audit et de conseil en collaboration avec des entreprises privées et des fonds d'investissement. En 2007, M. Appleby a quitté le monde de la comptabilité publique pour se concentrer sur la fourniture de services de gestion et de comptabilité aux entreprises publiques dans divers secteurs, notamment les entreprises minières juniors, la production alimentaire, l'agriculture, le cannabis, la technologie, la crypto-monnaie et autres. M. Appleby a été directeur financier de nombreuses sociétés cotées au Canada, aux États-Unis et à Londres et possède une vaste expérience dans les domaines de l'information financière, des PAPEs, de la collecte de fonds et de la gouvernance d'entreprise. Il détient le titre de comptable professionnel agréé et est membre en règle des comptables professionnels agréés de l'Ontario et du Canada. M. Appleby est également administrateur de deux autres sociétés publiques.

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU)

Tarku est une société d'exploration axée sur de nouvelles découvertes dans les juridictions minières favorables. Au Québec, Tarku possède 100% des projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami, interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est de la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en métaux de base grâce aux récents succès d'exploration des sociétés comme Midland Exploration Inc., Wallbridge Mining Company Ltd. et Probe Metals Inc. En Arizona, Tarku détient l'option d'acquérir 75% sur 3 ans sur le projet argentifère de Tombstone.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Tarku, y compris le rapport annuel, ou les documents que Tarku dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

SOURCE Tarku Resources Ltd.

Renseignements: Julien Davy, président & chef de la direction, Courriel: [email protected], Website: www.tarkuresources.com, LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/11151575/, Facebook: https://www.facebook.com/tarkuresources/, Twitter: https://twitter.com/TarkuResources