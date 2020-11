MONTRÉAL, le 11 nov. 2020 /CNW/ - Tarku Resources Ltd. (TSXV : TKU) (la « Société » ou « Tarku ») annonce que le conseil d'administration de Tarku a approuvé l'attribution de 3 200 000 options d'achat d'actions aux termes du régime de la société. Les options, qui ont été octroyées à des administrateurs, dirigeants et consultants de la Société, ont un prix d'exercice de 0,17 $ par action. Si elles ne sont pas exercées, les options expireront le 11 novembre 2025, sous réserve de leur expiration anticipée conformément au régime d'options d'achat d'actions et aux politiques applicables de la Bourse de croissance TSX.

Changements au conseil d'administration

Le conseil d'administration de Tarku annonce également la nomination de M. David Watkinson, P. Eng. comme administrateur indépendant à son conseil d'administration avec effet immédiat. Parallèlement à la nomination de M. Watkinson, le conseil d'administration a accepté la démission de M. Tim Termuende, qui a servi la société en tant que membre fondateur du conseil pendant plus de neuf ans. Le conseil d'administration de Tarku tient à remercier M. Termuende pour ses services rendus à la Société et à ses actionnaires et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs.

M. Watkinson apporte à Tarku plus de 35 ans d'expérience professionnelle en ingénierie dans le développement de mines souterraines et à ciel ouvert, comprenant l'obtention de permis miniers, l'ingénierie, la faisabilité, la construction et l'exploitation. De plus, M. Watkinson possède une vaste expérience dans la gestion de projets, ayant fait avancer des projets du stage d'exploration au stade opérationnel prospère. M. Watkinson a été responsable de la gestion de grands projets d'immobilisations et d'opérations au Canada, aux États-Unis et aux Philippines. Il a progressivement occupé des postes de direction chez Placer Dome Inc., Kinross Gold Corporation, Thyssen Mining Construction et Vulcan Materials Company. M. Watkinson est titulaire d'un B.Sc. en sciences appliquées, génie minier, de l'Université Queen's à Kingston, Ontario (1985) et est ingénieur professionnel enregistré dans la province de l'Ontario. Il est actuellement président et chef de la direction d'Emgold Mining Corporation.

Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, a déclaré : « Au nom du conseil, je souhaite chaleureusement la bienvenue à David au conseil d'administration de Tarku. Ses solides expériences dans l'avancement de projets d'exploration vont nous être grandement utiles à Tombstone en Arizona. Nous sommes impatients de pouvoir travailler avec lui alors que nous assistons à un regain d'intérêt pour l'exploration pour l'or, l'argent et de certains métaux de base ».

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSXV : TKU)

Tarku est une société d'exploration axée sur de nouvelles découvertes dans les juridictions minières favorables. Au Québec, Tarku possède 100% des projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami, interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est de la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en métaux de base grâce aux récents succès d'exploration des sociétés comme Midland Exploration Inc., Wallbridge Mining Company Ltd. et Probe Metals Inc. En Arizona, Tarku détient l'option d'acquérir 75% sur 3 ans sur le projet argentifère de Tombstone.

