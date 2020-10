MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW/ - Tarku Resources Ltd. (TSXV: TKU) (la « Société » ou « Tarku ») a le plaisir d'annoncer qu'elle entreprend des placements privés d'unités sans l'entremise d'un courtier (le « placement pour un montant maximum de 2 500 000 $.

Tarku offre un maximum de 25 000 000 unités au prix de 0,10 $ par unité, pour un maximum de 2 500 000 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription permet à son porteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,15 $ l'action ordinaire pendant une période de 24 mois après la clôture.

La Société utilisera le produit du placement à des fins de fonds de roulement, au maintien et à la préservation de ses opérations et actifs existants, ainsi que pour des dépenses d'exploration sur ses propriétés actuelles.

Sous réserve de l'examen et de l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la «TSX-V»), des honoraires d'intermédiation peuvent être payables à des personnes admissibles concernant les souscriptions acceptées par la Société. Il est prévu que certains initiés de la Société peuvent participer au placement. Les actions et les bons de souscription émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de détention de quatre (4) mois et un jour après la clôture.

Les titres offerts dans le cadre de l'Offre n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine intitulée U.S. Securities Act of 1933, telle que modifiée ou des lois sur les valeurs mobilières d'un état des États-Unis et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'une telle inscription ou d'une dispense applicable de ces exigences d'inscription. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres et il n'y aura aucune vente des titres ci-mentionnés dans les présentes dans tout État ou autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente n'est pas autorisée. Ce placement demeure sujet à l'approbation finale de la TSX-V.

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU)

Tarku est une société d'exploration axée sur de nouvelles découvertes dans les juridictions minières favorables. Au Québec, Tarku possède 100% des projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami, interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est de la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en métaux de base grâce aux récents succès d'exploration des sociétés comme Midland Exploration Inc., Wallbridge Mining Company Ltd. et Probe Metals Inc. En Arizona, Tarku détient l'option d'acquérir 75% sur 3 ans sur le projet argentifère de Tombstone.

Tarku possède une structure en capitale étroitement détenue avec 28 074 038 actions en circulation, dont environ 80 % sont détenues par 20 initiés et actionnaires principaux.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Tarku, y compris le rapport annuel, ou les documents que Tarku dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

Renseignements: Pour plus d'information, veuillez consulter le site internet de la Société ou contacter : Julien Davy, Président et Chef de la direction, [email protected] - www.tarkuresources.com