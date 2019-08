Target célèbre 20 ans de partenariats avec des designers et créateurs de mode

Le détaillant marquera 20 ans de designs superbes, accessibles à tous, avec une Collection Anniversaire édition limitée

MINNEAPOLIS, 1er août 2019 /CNW/ - Cet automne, Target Corporation (NYSE : TGT) va célébrer le 20e anniversaire de son tout premier partenariat avec des designers et créateurs de mode, une entreprise audacieuse qui va encore différencier le détaillant grand public en tant que fournisseur du design chic et abordable. En 1999 s'est nouée la première collaboration avec l'architecte de renom Michael Graves et, au cours des vingt dernières années, celle-ci a engendré plus de 175 partenariats avec des designers et créateurs de mode. Anticipant ce jalon-événement, Target ouvre ses archives afin de proposer à ses clients une collection en édition limitée mettant en vedette 20 de ses partenariats passés avec des designers.

« Target a transformé à jamais le paysage de la vente au détail en faisant ce qui était autrefois jugé impossible : offrir un excellent design à un prix incroyable. Cet anniversaire souligne notre riche histoire en matière de design et les partenariats très variés dont nos clients ont bénéficié au cours des 20 dernières années », a commenté Mark Tritton, vice-président directeur et chef du marchandisage chez Target. « Chaque partenariat a apporté quelque chose de spécial et d'excitant à nos invités, et même après 20 ans, nous ne faisons que commencer. Nous nous réjouissons à la perspective de proposer à nos clients plus de designs épatants, inspirants et abordables, de quoi mieux asseoir aussi leur préférence pour Target chaque jour. »

Pour fêter son anniversaire, Target va ramener près de 300 articles originaux et emblématiques issus de 20 partenariats antérieurs avec des designers et créateurs de mode. La Collection Anniversaire en édition limitée, constituée de vêtements, d'accessoires, de décorations intérieures et d'articles de cuisine de première nécessité, sera disponible -- jusqu'à épuisement des stocks -- le 14 septembre, dans tous les magasins Target et sur le site Target.com, à des prix allant de 7 $ à 160 $. Le choix d'articles de créateur variera d'un magasin à l'autre, et les clients peuvent acheter au maximum cinq articles par taille et par couleur. Les clients peuvent visiter le site Target.com, une fois que le catalogue est disponible, pour planifier à bon escient leur sortie en magasin. Pour souligner son engagement en faveur de l'inclusion, Target fera en sorte que tous les vêtements pour femmes incluent des grandeurs étendues. Voici les partenaires de design de la Collection Anniversaire :

Michael Graves (1999-2013)

(1999-2013) Philippe Starck (2002)

(2002) Stephen Sprouse (2002)

(2002) Isaac Mizrahi (2003-2009)

(2003-2009) Erin Fetherston (2007)

(2007) Proenza Schouler (2007)

Thakoon (2008)

John Derian (2008, 2010)

(2008, 2010) Anna Sui (2009)

(2009) Rodarte (2009)

Stephen Burrows (2010)

(2010) Zac Posen (2010)

(2010) Harajuku Mini (2011-2012)

Missoni (2011)

Jason Wu (2012)

(2012) Phillip Lim (2013)

(2013) Altuzarra (2014)

Lilly Pulitzer (2015)

Marimekko (2016)

Hunter (2018)

« Le design a toujours fait partie de l'ADN de Target. De nos magasins aux produits que nous créons, en passant par les partenariats que nous cultivons, l'accent que nous mettons sur le design accessible nous démarque et constitue l'une des raisons pour lesquelles les clients adorent magasiner chez Target », a expliqué Rick Gomez, vice-président exécutif, directeur du marketing et responsable numérique chez Target. « Notre campagne de marketing mettra en évidence le caractère inclusionniste du design chez Target et cela comprendra également un livre et un documentaire qui souligneront l'impact que Target a eu sur le secteur de la vente au détail et la vie de nos clients, en rendant le design superbe accessible à tous. »

Parallèlement au lancement par Target de la Collection Anniversaire, Rizzoli, une maison d'édition, connue pour sa vaste bibliothèque de beaux livres de grande qualité, publiera un livre (disponible le mardi 3 septembre) retraçant la riche histoire du design de Target et accompagnée de commentaires des designers et des amateurs des collaborations du détaillant. Target a également fait appel à RadicalMedia, un partenaire de production, pour réaliser un documentaire (à paraître cet automne) examinant de plus près en quoi son approche novatrice du design abordable a bouleversé le secteur de la vente au détail. Le film met en vedette des personnes qui ont joué un rôle central dans les collaborations du détaillant avec des designers et des marques émergents et établis. Pour en savoir davantage, consultez notre site à l'adresse Target.com/abullseyeview. Les clients sont invités à suivre les échanges sur les médias sociaux, suivant le mot-dièse #Target20, ou à s'y joindre.

À propos de Target

Target Corporation (NYSE : TGT), établie à Minneapolis dans le Minnesota, est une entreprise de grande distribution accueillant les clients dans plus de 1 850 magasins et sur son site marchand sur Target.com. Depuis 1946, Target redonné aux collectivités 5 % de ses bénéfices, ce qui équivaut aujourd'hui à des millions de dollars par semaine. Pour connaître le nombre de magasins actuels ou obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur Target.com/Pressroom. Pour un aperçu des coulisses chez Target, rendez-vous sur Target.com/abullseyeview ou suivez l'enseigne @TargetNews sur Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/954885/Target_XXO_Logo.jpg

SOURCE Target Corporation

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Courtney Foster, Communications Target, (612) 761-6713, Assistance téléphonique Target aux médias, (612) 696-3400, http://Target.com

Related Links

http://Target.com