Tando Composites s'associe à Gillfor Distribution Inc. en tant que Distributeur national pour le Canada

QUÉBEC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Gillfor Distribution Inc, un important distributeur de produits de construction au Canada, s'est associé à Tando Composites pour distribuer Beach House Shake® et TandoStone® en tant que solutions de revêtement extérieur dans ses 14 points de distribution. Gillfor, dont le siège social est situé à Bolton, en Ontario, a acquis AFA en 2022, élargissant ainsi sa zone de service à l'ensemble des secteurs canadiens de la vente au détail, de la vente en gros et de l'industrie.

"Tando Composites représente l'essence même de nos partenariats de croissance", a déclaré Mike Schneider, vice-président du développement des affaires de Gillfor. "Collaborer à des stratégies de mise en marché avec des gammes de produits novateurs est ce qui continuera à distinguer Gillfor alors que nous allons de l'avant avec les marques uniques de Tando Composites."

"Nous sommes fiers et honorés d'avoir Gillfor comme partenaire de distribution national. Nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes stratégies de marché pour stimuler la demande", a déclaré Ralph Bruno, président-directeur général de Derby Building Products, la société mère de Tando Composites. "Grâce à nos partenaires de Gillfor, les produits Beach House Shake et TandoStone seront faciles à acheter partout au Canada.

Lors d'une récente visite des installations de Tando Composites au Québec, Amy Hill, gestionnaire nationale des produits de revêtement de Gillfor, a déclaré que ses attentes avaient été dépassées. "L'usine était propre, organisée, professionnelle et magnifique. Pouvoir voir et comprendre comment leurs produits sont fabriqués, le contrôle de la qualité en place, et rencontrer les gens qui les réalisent tous les jours a été inestimable", a déclaré Hill.

La technologie composite innovante de Beach House Shake's offre un réalisme et une précision architecturale sans compromis. Il a l'apparence indéniable des bardeaux de cèdre naturels et Beach House Shake aura l'air " parfait " dès le jour de son installation et pendant toute la durée de vie de la maison.

Beach House Shake est certifié par le comté de Miami-Dade pour les zones d'ouragans à haute vélocité. Il est disponible en Atlantica, un gris argenté qui rappelle les bardeaux de cèdre blanchis ; Château de sable, un cèdre blanc frais ; Hatteras, un gris plus profond que l'on trouve dans les régions côtières du sud ; et Pacifica, un bardeau de cèdre rouge de l'Ouest.

TandoStone® propose deux styles, Stacked Stone et Creek Ledgestone, en plusieurs couleurs. Chaque style TandoStone comprend la technologie de surface TruGrit™ pour lui donner la sensation authentique de la pierre que les propriétaires désirent. Et TandoStone peut être installé rapidement et facilement avec des outils de menuiserie ordinaires. La construction composite de haute technologie de TandoStone le rend imperméable à l'humidité, ce qui permet de l'installer au niveau du sol ou de la ligne de toit.

Tando, une marque de Derby Building Products, est le leader des revêtements extérieurs composites avec TandoStone®, la première marque #1 de pierre composite, et Beach House Shake®, l'authentique bardeau composite. S'appuyant sur plus de cinq décennies d'innovation, Tando fabrique des produits de haute performance que les professionnels préfèrent et que les consommateurs exigent. Pour plus d'informations sur TandoStone ou Beach House Shake, visitez le site www.tandocomposites.com.

Gillfor Distribution est l'un des principaux distributeurs de produits de construction au Canada et la plus grande société de distribution privée du pays. Elle est fièrement détenue et exploitée à 100 % par des Canadiens et compte 14 centres de distribution stratégiquement situés dans tout le pays. Gillfor Distribution est votre guichet unique pour les matériaux de construction résidentiels, commerciaux et industriels d'un océan à l'autre ! Pour en savoir plus, consultez le site www.gillfor.com.

