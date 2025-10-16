Tandem Pickleball : 1er complexe intérieur de pickleball en Estrie

SHERBROOKE, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - TANDEM Pickleball ouvre sa première succursale canadienne à Sherbrooke, au cœur de l'Estrie. Un centre entièrement dédié au pickleball, construit selon les plus hauts standards de qualité : surfaces de niveau professionnel, dégagements sécuritaires et éclairage indirect. Les fondateurs se sont donné comme mission de redéfinir l'expérience sportive en mariant jeu et formation dans un cadre des plus conviviaux.

Tandem Pickleball Sherbrooke (Groupe CNW/Pickleball Tandem inc) 10 terrains de niveau professionnel (Groupe CNW/Pickleball Tandem inc)

Dans un contexte où les activités collectives reprennent de l'ampleur et que ce sport bat tous les records de nouveaux adeptes à travers le monde, TANDEM Pickleball mise sur une approche inclusive. « Tout le monde peut jouer! » n'est pas qu'un slogan, mais une véritable promesse. « Nous sommes fiers d'offrir aux joueurs de l'Estrie un lieu à la hauteur de leur passion pour ce sport », nous dit Mathieu Routhier, cofondateur et directeur général de TANDEM. Tous les éléments étaient réunis pour que ce projet se réalise avec succès, mais avant tout, une équipe expérimentée en service dont Marilyne Gagné, de Dermapure, Mélanie Grégoire, des Serres St-Élie, et Jeannot Fillion.

LANCEMENT MÉDIAS, 23 octobre - BRUNY SURIN, président d'honneur

C'est le 23 octobre prochain, dès 14 h 30, que les médias seront invités à découvrir le complexe après une dizaine de jours d'opérations. Bruny Surin, qui a démontré son intérêt pour le centre TANDEM et ce sport en forte croissance, sera présent pour accueillir les médias et les membres, et ainsi donner le coup d'envoi officiel. La journée sera remplie de surprises!

TOURNOIS D'OUVERTURE - 25 et 26 octobre

TANDEM Pickleball organise un tournoi d'ouverture les 25 et 26 octobre 2025. Cet événement rassemblera des joueurs amateurs et compétitifs du Québec, dans une ambiance des plus festives. Encore quelques places sont disponibles sur le site FWANGO.

TANDEM Pickleball propose :

Réservation de terrains pour le jeu libre ou en ligue

Formations, cliniques d'initiation, leçons privées et semi-privées

Ligues, tournois et jeux supervisés

Événements corporatifs et activités de groupe

Un bistro/café pour se détendre après un match

Une boutique spécialisée en équipement de pickleball

Informations pratiques

Ouverture officielle au public : le 13 octobre 2025

Lieu : 4625, boulevard Industriel, Sherbrooke

Réservations et inscriptions : tandempickleball.com

À propos de TANDEM Pickleball

TANDEM est un complexe de pickleball avant-gardiste situé au cœur de l'Estrie. Sa mission est de devenir une référence canadienne offrant les plus hauts standards de jeu et de formation dans un environnement des plus conviviaux.

SOURCE Pickleball Tandem inc

Pour en savoir plus : Site web : tandempickleball.com, Courriel PR : [email protected]