MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Tel-Aide Montréal (TAM), service d'écoute active gratuit desservant le Grand Montréal depuis plus de 52 ans, se réjouit de l'incroyable succès de sa première campagne de levée de fonds d'envergure, le TAM-TAM DON. Grâce à la générosité du public et de partenaires engagés, TAM a réussi à recueillir la somme impressionnante de 228 364,65$ au cours du mois dédié à cette cause cruciale.

La directrice générale de TAM, Francine Courtois, exprime sa gratitude envers tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette campagne : « Nous sommes profondément touchés par le soutien massif que nous avons reçu de la part de la communauté. Ces fonds seront d'une aide précieuse pour renforcer notre service d'écoute et répondre aux besoins de prévention en matière de santé mentale dans le Grand Montréal. » Un partenariat significatif a d'ailleurs été établi avec Desjardins, le partenaire officiel du mois : « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Desjardins qui a rendu la campagne possible, ainsi qu'envers tous nos généreux partenaires et donateurs pour leur engagement envers notre cause. Leur soutien exemplaire a contribué de manière significative à notre réussite » ajoute-t-elle.

La porte-parole de l'organisme, Julie Bélanger, souhaitait quant à elle souligner l'importance de la solidarité dans la promotion de la santé mentale : « Chaque geste compte, et grâce à la générosité des donateurs et des participants, TAM peut continuer à offrir un service d'écoute essentiel à ceux qui en ont besoin. C'est un bonheur d'œuvrer pour une cause aux côtés de personnes dévouées qui ont le cœur sur la main. »

À l'approche des fêtes et en ce contexte économique difficile, n'hésitez pas à appeler le 514-935-1101 si jamais vous souhaitez bénéficier d'une oreille attentive et chaleureuse. Le service d'écoute est offert à tous de 7 h à 23 h, 7 jours sur 7.

SOURCE Tel-Aide Montréal

Renseignements: Jennifer Mc Mahon, consultante en communication pour TAM, 450-775-1768 | [email protected], tamtamdon.com | telaidemontreal.org