Dans le contexte d'une crise mondiale en santé mentale, TELUS explore de nouvelles façons de rendre le soutien en santé mentale plus accessible en s'associant à la plateforme de soutien par les pairs TalkLife pour créer un espace sécuritaire où les gens peuvent créer des liens

VANCOUVER, BC et BRISTOL, England, le 8 févr. 2024 /CNW/ - TalkLife , une entreprise appelée à croître basée au Royaume-Uni et une communauté mondiale en ligne novatrice de soutien par les pairs qui permet aux gens d'échanger à propos de leur santé mentale, a obtenu un investissement en capital de TELUS Capital de risque, la division d'investissement de TELUS, une entreprise spécialisée en technologie des communications et un chef de file mondial. À l'aide du réseautage social et d'un environnement sûr et positif, la plateforme TalkLife offre un soutien continu par les pairs en temps réel à plus de cinq millions de personnes dans le monde, en tout temps et dans plusieurs langues, avec des recours en clinique et une modération professionnelle en temps réel. Elle offre un soutien personnalisé et spécialisé à des groupes démographiques précis, y compris à plus de 250 universités et collèges et à des centaines d'entreprises, des PME aux multinationales, par l'entremise de ses plateformes personnalisées TalkCampus et TalkLife Workplace .

TalkLife est également une partenaire importante de TELUS Santé, un chef de file mondial en prestation de soins de santé qui soutient plus de 69 millions de personnes à travers le monde. Avec son intégration au programme d'aide aux employés de TELUS Santé, l'entreprise joue un rôle important dans le soutien de l'un des plus importants réseaux de soins de santé financés par les employeurs à l'échelle mondiale. Cette collaboration formidable aide les gens des milieux académiques et des services aux employeurs à mener des vies plus saines et plus gratifiantes.

« Personne ne devrait avoir à vaincre ses démons en pleine solitude, et nous croyons qu'une forme de soutien par les pairs a le pouvoir de contrer la stigmatisation autour de la santé mentale. La technologie nous permet de créer des espaces sûrs qui favorisent la création de liens entre les gens, pour qu'ils puissent parler au moment et à l'endroit qui leur conviennent le mieux, explique Jamie Druitt, président et chef de la direction de TalkLife. TalkLife propose une formule novatrice de soutien en santé mentale accessible, pertinente et appuyée par des recherches qui prouvent qu'elle fonctionne vraiment. Avec le soutien de TELUS Capital de risque et de TELUS Santé, nous serons en mesure d'alimenter notre croissance et de toucher des millions de personnes supplémentaires, le tout au moyen de notre application gratuite et de nos plateformes personnalisées pour les étudiants et les employés. »

L'investissement de TELUS Capital de risque dans TalkLife permettra à l'entreprise d'élargir sa portée et de mettre l'accent sur une plus grande présence en Amérique du Nord. Il contribuera à la mise à l'échelle des opérations et consolidera la place de TalkLife en tant que principal fournisseur de services en santé mentale par les pairs à l'échelle mondiale. L'entreprise pourra ainsi aider les personnes qui ont de la difficulté à accéder aux formes traditionnelles de soutien en santé mentale en raison de la stigmatisation, des coûts ou de la disponibilité. TalkLife s'est associée à des chercheurs de renommée mondiale de l'Université Harvard, du MIT, de Microsoft Research, de l'Université de Washington et de l'Université Cornell, pour continuer à faire progresser la compréhension de la manière dont la technologie et Internet peuvent favoriser l'engagement en ligne pour ceux qui ont besoin de soutien.

« La mission de TELUS Capital de risque est de trouver les meilleures entreprises au monde et de les aider dans leurs processus de transformation et de croissance pendant qu'elles affrontent certains des plus grands défis de notre temps, explique Terry Doyle, associé directeur et vice-président, TELUS Capital de risque. Avec un investissement dans TalkLife et en collaboration avec TELUS Santé, nous tirons parti d'une technologie de pointe pour rassembler les gens et éliminer les obstacles. Nous avons vu de nos propres yeux l'efficacité de leur produit et nous sommes fiers de les aider à bâtir des espaces sûrs et sans jugement partout dans le monde afin de rendre plus accessible le soutien en santé mentale. Cet investissement correspond aux valeurs de TELUS, qui consistent à soutenir des solutions favorisant de meilleurs résultats en matière de santé. »

À propos de TELUS Capital de risque

Organe d'investissement stratégique de TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU), TELUS Capital de risque est un des fonds de capital de risque d'entreprise les plus actifs au Canada. En activité dans plus de 30 pays à l'échelle mondiale, TELUS est une entreprise spécialisée en technologie des communications et un chef de file mondial qui conçoit, bâtit et fournit des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales dans des marchés verticaux à forte croissance. TELUS Capital de risque investit mondialement dans des entreprises, du financement d'amorçage à la période qui précède le premier appel public à l'épargne, en se concentrant sur les technologies novatrices, comme les technologies agricoles, les technologies médicales numériques, les services de connexion pour consommateurs, l'Internet des objets, la technologie 5G et les plateformes de mise en œuvre des activités, pour intégrer de façon active de nouvelles solutions dans l'écosystème de TELUS. Dirigée par un groupe d'opérateurs, d'investisseurs et de cadres chevronnés, l'équipe TELUS Capital de risque est déterminée à exercer une influence positive dans la société au moyen d'outils financiers et a investi dans plus de 150 entreprises à ce jour. Pour en savoir plus, consultez https://www.telus.com/fr/ventures.

À propos de TalkLife

TalkLife bâtit des espaces en ligne sûrs, pertinents et stimulants où n'importe qui peut donner du soutien en santé mentale, et en recevoir. En tirant parti du soutien par les pairs, l'entreprise offre des connexions instantanées aux personnes qui se sentent seules ou isolées. De plus, la plateforme dispose d'une modération clinique professionnelle, d'un système de recours cliniques en temps réel et d'une technologie d'apprentissage-machine de calibre mondial.

TalkLife est spécialisée dans l'offre de produits personnalisés de soutien par les pairs à l'intention des étudiants au moyen de TalkCampus et des employés au moyen de TalkLife Workplace, en plus de sa plateforme gratuite destinée au grand public.

TalkLife emploie plus de 50 personnes issues de divers milieux à l'échelle mondiale, et son siège social se situe à Bristol, au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus, visitez : https://www.talklife.com/ .

