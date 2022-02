Talk Encounters, une firme québécoise remporte un grand succès à l'international

QUÉBEC, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Fondée en 2017, Talk Encounters est une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine du divertissement. Notre équipe multidisciplinaire se spécialise entre autres dans le film documentaire et dans l'événementiel.

Notre dernière production est le documentaire Silenced, as Mercury Rises. Cinq mois après sa sortie en juillet 2021, Silenced, as Mercury Rises a remporté plus de 19 prix et 29 nominations internationales. Ce film a été produit et réalisé par Karl Talbot, un créateur bien de chez-nous. « Le succès du film a dépassé nos attentes, surtout avec 2 années de pandémie qui ont compliqué la finalisation de la production. »

Ce documentaire nous présente les impacts qu'ont les métaux lourds sur le corps humain et plus spécifiquement du mercure, le métal le plus toxique du tableau périodique après le polonium, qui est malencontreusement omniprésent dans notre vie de tous les jours.

L'objectif de ce documentaire est d'informer les gens sur la présence du mercure dans notre société afin de leur permettre de faire des choix éclairés pour leur santé et leur bien-être.

Nous sommes tous exposés quotidiennement aux métaux lourds de nombreuses façons, notamment par l'air pollué, l'eau contaminée, les produits chimiques contenus dans les aliments, les produits cosmétiques et pharmaceutiques, les amalgames dentaires, les tubes fluorescents, les thermomètres et plus encore et les effets toxiques du mercure sur la santé sont irréversibles.

Bien que l'augmentation du mercure dans l'environnement puisse être d'origine naturelle, comme les feux de forêt, les éruptions volcaniques, elle est surtout due aux agissements irresponsables de l'homme. Quand on voit ce qui s'est passé à Grassy Narrows au Canada tel que présenté récemment à l'émission Découverte sur les ondes de Radio Canada, le film prend tout son sens.

Talk Encounters vient de signer une première entente de distribution du documentaire As Mercury Rises avec la firme AllRites Entertainment. Ce film est aussi disponible depuis quelques jours en vidéo diffusion sur le site www.asmercuryrises.com.

Karl Talbot et son équipe sont à finaliser un deuxième documentaire intitulé Inacivity Pandemic; The cure, The miracle drug. Ce film porte sur l'inactivité physique qui tue plus d'humain chaque année que la COVID et ce depuis plus d'une décennie. Heureusement, il existe des solutions peut coûteuses, simples et immédiates à cette crise, et c'est ce que le producteur désire mettre de l'avant. Inactivity Pandemic devrait être complété en 2022. L'annonce de la sortie prévue du film devrait être faite dans les prochaines semaines.

https://www.talkencounters.com/post/press-release

Renseignements: Nathalie Emond, Talk Encounters, Telephone & text: (581) 701 5020, [email protected]