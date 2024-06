TalentBox Rémunération fait l'acquisition d'Acétia

QUÉBEC, le 3 juin 2024 /CNW/ - TalentBox Rémunération est fière d'annoncer l'acquisition d'Acétia Rémunération Stratégique. L'acquisition d'Acétia permettra à TalentBox d'élargir son offre de service et d'assurer la continuité des opérations pour les clients d'Acétia.

Madame Karine Bergeron (à gauche), présidente de TalentBox accompagnée de madame Pascale Scalabrini (à droite), présidente de Acétia. (Groupe CNW/TalentBox Rémunération)

TalentBox et Acétia sont des firmes-conseils qui aident les entreprises privées à se positionner dans le marché, à développer des échelles salariales concurrentielles et à assurer que l'équité salariale soit priorisée. TalentBox est dirigée par Karine Bergeron qui a fondé la firme en 2018 et compte parmi sa clientèle plusieurs entreprises renommées en TI, en technologie, en fabrication et en services. Fondée en 2008 par Pascale Scalabrini, une stratège reconnue au Québec, Acétia propose des stratégies et des outils de rémunération qui donnent de l'impulsion aux plans d'affaires des entreprises.

« Je suis fière d'acquérir Acétia, une firme de renom, dirigée par une femme avec qui je partage les mêmes valeurs. Notre approche s'inscrit dans la continuité de l'influence d'Acétia sur le marché, pour continuer d'offrir aux clients des solutions adaptées à leurs défis de gestion et avec des outils encore plus performants », a déclaré madame Karine Bergeron, présidente de TalentBox Rémunération.

« Je suis heureuse de passer le flambeau à TalentBox Rémunération. Avec sa vision des enjeux et sa compréhension du marché, Karine saura proposer des stratégies d'avenir qui aideront nos clients à aller encore plus loin, quels que soient leurs défis », a ajouté madame Pascale Scalabrini, présidente d'Acétia.

À propos de TalentBox Rémunération

TalentBox Rémunération est une firme-conseil qui offre un accompagnement sur mesure aux dirigeants et gestionnaires d'entreprises privées dans le développement de la stratégie de rémunération globale et la modernisation de leurs pratiques visant à mieux relever les défis actuels.

