Takashi Nagao nommé président et chef de la direction de Medicago

Medicago se prépare à la commercialisation de ses candidats vaccins

QUÉBEC, le 4 déc. 2020 /CNW/ - Medicago, une société biopharmaceutique dont le siège social est situé à Québec au Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de Takashi Nagao au poste de président et chef de la direction. Au cours des quatre dernières années, monsieur Nagao a été président du conseil d'administration de Medicago et a conseillé ses dirigeants pour amener l'entreprise là où elle est aujourd'hui.

Medicago, une société de recherche et de développement depuis plus de 20 ans, s'est engagée dans une année de transformation, utilisant ses racines de R et D pour devenir une société de production et de commercialisation de vaccins et autres immunothérapies. M. Nagao possède une vaste expérience de leadership dans l'industrie pharmaceutique à travers les processus précommercial et commercial. Il est très bien positionné pour assurer le lancement des vaccins contre la COVID-19 et la grippe de Medicago avec l'accord des autorités règlementaires. M. Nagao va continuer l'évolution de Medicago afin d'atteindre son objectif de commercialisation, permettant de répondre aux besoins de sante publique mondiaux en partenariat avec les autorités de santé et les professionnels de santé.

« C'est un honneur pour moi de rejoindre Medicago à ce moment particulier du développement de la société », a déclaré M. Nagao, président et chef de la direction de Medicago. « Je souhaite dire aux collaborateurs, aux investisseurs et aux partenaires, tels que le gouvernement du Canada, que je mettrai tous mes efforts et mon énergie pour que les lancements de nos vaccins contre la COVID-19 et la grippe soient un succès. »

De 2007 à 2017, M. Nagao a supervisé la création de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation aux États-Unis et a mené à bien le lancement de RADICAVA®, le premier traitement pour les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA) approuvé par la FDA depuis plus de 20 ans. Précédemment, M. Nagao était directeur en investissement bancaire au sein de J.P. Morgan et de la Deutsche Bank, où il était responsable des clients mondiaux, gérant les opérations et transactions internationales pour le secteur pharmaceutique et biotechnologique en Amérique du Nord, Japon et en Europe. Il a obtenu un MBA de Harvard Business School.

M. Nagao succède à Bruce D. Clark, Ph. D., qui a été le président et chef de la direction de Medicago depuis 2017 et qui a joué un rôle majeur dans le développement du candidat vaccin contre la COVID-19.

À la suite des résultats positifs de la phase 1 et à l'accord des autorités réglementaires du Canada, Medicago a annoncé récemment le début de la phase 2/3 de ses essais cliniques pour son candidat vaccin sur plante contre la COVID-19 pour évaluer son efficacité, son innocuité et son immunogénicité. La société est également en train de construire une nouvelle usine de production au Québec, pouvant produire jusqu'à 1 milliard de doses de vaccin, afin de contribuer à l'augmentation des capacités locales du Canada.

« Medicago vit un moment critique. Nous allons transformer notre organisation de recherche et développement en entité axée sur la production et la commercialisation de nouveaux vaccins, protégeant ainsi la santé des Canadiens et de la population mondiale » a déclaré M. Nagao.

À propos de Medicago

Fondée en 1999, Medicago est une société biopharmaceutique pionnière de la technologie de production sur plantes, qui croit aux approches innovantes et à la recherche rigoureuse pour créer de nouvelles solutions dans le domaine de la santé.

Elle a pour mission d'améliorer la santé dans le monde grâce à ses technologies innovantes à base de plantes et de répondre rapidement aux nouveaux problèmes mondiaux en matière de santé. Medicago est résolue à mettre au point des traitements contre des maladies potentiellement mortelles partout sur la planète. Son équipe compte plus de 450 experts scientifiques et employés au Canada et aux États-Unis, ainsi que des chercheurs universitaires affiliés en Europe et en Afrique du Sud.

Medicago a déjà prouvé sa capacité à être un premier intervenant dans une pandémie de grippe. En 2009, l'entreprise a produit un candidat-vaccin de grade recherche contre la grippe H1N1 en seulement 19 jours. En 2012, Medicago a produit 10 millions de doses d'un vaccin influenza monovalent en un seul mois pour la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), une agence du département de la Défense des États-Unis. En 2015, Medicago a également montré qu'elle pouvait rapidement produire un cocktail d'anticorps monoclonaux anti-Ebola pour la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), une division du département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis.

Renseignements : www.medicago.com

Pour obtenir plus de renseignements sur la technologie de production sur plante : Vidéo / site Web

