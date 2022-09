TAIPEI, 13 septembre 2022 /CNW/ - Taiwantrade.com ( www.taiwantrade.com ), le plus grand et le plus important portail officiel interentreprises de Taïwan, compte près de 70 000 fournisseurs et plus de 660 000 produits de haute qualité en provenance de Taïwan. Plus de 90 % des exportateurs et des fabricants taïwanais sont présents sur le site Web, où vous trouverez les renseignements les plus complets et les plus à jour sur les produits. Le site Web accueille 32,5 millions de visiteurs chaque année et il représente le premier choix des acheteurs du monde entier qui souhaitent trouver des fournisseurs taïwanais compétents. Taiwantrade Auto Parts ( auto.taiwantrade.com ) comprend une chaîne d'approvisionnement complète des champions taïwanais invisibles de l'industrie des pièces automobiles. L'entreprise offre un service d'approvisionnement à guichet unique permettant aux acheteurs de communiquer avec tous les excellents fournisseurs taïwanais de pièces automobiles lors de leurs déplacements et d'obtenir immédiatement de petits échantillons. Cette année, elle a lancé un pavillon virtuel de l'industrie des pièces automobiles, qui permet aux acheteurs de voir en détail les produits exposés grâce à la technologie virtuelle du Web. Il vous suffit de bouger les doigts devant l'ordinateur et de sentir que vous êtes sur le site d'exposition.

Taiwantrade.com offre aux acheteurs mondiaux une chaîne d’approvisionnement de première qualité pour les pièces automobiles sur le marché secondaire et les véhicules électriques.

Dans le cadre de la politique de carboneutralité, Taïwan possède un fort potentiel pour construire un écosystème mobile intelligent en suivant la tendance des véhicules électriques grâce à une industrie de l'information et de la communication robuste ainsi qu'à une chaîne d'approvisionnement complète en pièces automobiles. Des fabricants experts de véhicules électriques, de bornes de recharge et d'électronique automobile sont disponibles sur Taiwantrade Auto Parts, y compris les fabricants de véhicules électriques FOXTRON et TANGENG ADVANCED VEHICLE, le fabricant d'appareils électriques ALLIS ELECTRIC, le fabricant de faisceaux de câbles CTE TECH, et le fournisseur de céramique électronique UNICTRON TECHNOLOGIES CORPORATION.

Les fabricants taïwanais ont des intérêts importants dans la chaîne industrielle sur le marché secondaire, dont les composants de collision représentent plus de 80 % du marché mondial. Les principaux fournisseurs de la chaîne industrielle comme NAKAMOTO INDUSTRIAL, RICH PARTS et SIGMA AUTOPARTS CO. sont également disponibles sur le site Web. Tous les fournisseurs présents sur Taiwantrade.com sont enregistrés et certifiés par le gouvernement et accrédités par des organismes tiers. Les acheteurs peuvent se renseigner librement sur les prix. Le site Web encourage également les fournisseurs à offrir une certification internationale pour leurs produits.

Les acheteurs qui sont intéressés par les produits proposés sur Taiwantrade.com peuvent demander des renseignements directement, prendre des rendez-vous par appel vidéo avec les fabricants et acheter de petits échantillons. Tous les services aux membres sont gratuits sans frais supplémentaires. N'hésitez pas à découvrir les sites Web Taiwantrade.com et Taiwantrade Auto Parts et à les utiliser.

Site Web : https://auto.taiwantrade.com/home.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1894891/image_5024296_32021738.jpg

SOURCE Taiwantrade.com

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Taiwantrade.com, Jojo Chang, courriel : [email protected]