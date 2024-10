IA : Plusieurs entreprises taïwanaises offrent des solutions de pointe pour les centres de données à haute puissance qui sous-tendent les modèles d'IA, notamment des systèmes de gestion thermique essentiels.

Développement durable : Un certain nombre d'innovateurs taïwanais s'attaquent aux changements climatiques et à la gestion durable des ressources de différentes manières, y compris dans le domaine de l'agriculture.

TAIPEI, le 3 oct. 2024 /CNW/ -- Le Conseil de développement du commerce extérieur de Taïwan (TAITRA) dévoile plusieurs études de cas sur la façon dont les entreprises taïwanaises font progresser l'IA et le développement durable.

Une nouvelle norme pour le refroidissement liquide des centres de données d'IA

Les efforts déployés pour développer et déployer l'IA ont pour effet d'augmenter la densité des racks dans les centres de données, ainsi que la consommation d'énergie et la chaleur. Selon l'AFCOM, l'organisation industrielle des centres de données, seuls 46 % de ses membres interrogés disposaient d'un système de refroidissement adéquat, mais 55 % d'entre eux s'attendaient à ce que la densité des racks augmente dans un avenir proche. Les solutions de refroidissement sont également appelées à jouer un rôle clé dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la durabilité des centres de données. Le refroidissement liquide est rapidement adopté comme la nouvelle norme, et les plaques de vapeur brevetées de T-Global Technology pour le refroidissement liquide à deux phases sont à l'avant-garde de la technologie de refroidissement liquide. Les plaques de vapeur utilisent des chambres de vapeur pour améliorer considérablement la dissipation de la chaleur et optimiser la gestion thermique, offrant des performances dix fois supérieures à celles des caloducs traditionnels, ainsi qu'une stabilité et une fiabilité élevées.

Preuve de la valeur de son innovation, le nombre de clients de T-Global a augmenté de 28 % depuis 2020, car l'IA et d'autres technologies stimulent le besoin de ses solutions de refroidissement de pointe.

Réduire la consommation d'eau par l'agriculture

Selon la Banque mondiale, environ 70 % de l'eau douce est utilisée pour l'agriculture, et ces besoins ne feront qu'augmenter avec l'accroissement de la population mondiale. Pour rendre l'agriculture plus efficace en termes de ressources et plus durable, AgriGaia® a mis au point le système d'irrigation souterraine biomimétique, qui utilise l'irrigation souterraine pour acheminer l'eau et les nutriments directement jusqu'à la zone racinaire de la plante. Basée sur le concept du système circulatoire humain, cette technologie permet de réduire l'utilisation de l'eau jusqu'à 70 %, de diminuer la main-d'œuvre et d'améliorer la fertilité du sol et la santé de l'écosystème.

Un partenaire clé dans le monde

Le milieu des affaires taïwanais a plusieurs avantages à offrir :

Capacités technologiques : une R&D solide et des technologies brevetées et exclusives

: une R&D solide et des technologies brevetées et exclusives Digne de confiance et fiable : grande sensibilité et diligence à l'égard de la protection de la propriété intellectuelle des partenaires

: grande sensibilité et diligence à l'égard de la protection de la propriété intellectuelle des partenaires Centré sur le client : souplesse et personnalisation pour répondre à des besoins particuliers

: souplesse et personnalisation pour répondre à des besoins particuliers ESG : adopter le développement durable dans les opérations et les chaînes d'approvisionnement

adopter le développement durable dans les opérations et les chaînes d'approvisionnement Compatible avec les efforts de « friendshoring » : Avec des opérations et des réseaux dans le monde entier pour la continuité des activités

Aider les acheteurs internationaux à accéder au meilleur de Taïwan

Lorsqu'elles cherchent un fournisseur ou un partenaire à l'étranger, les entreprises ont souvent du mal à trouver une entreprise digne de confiance et fiable, et la communication peut ensuite poser d'autres problèmes. Afin d'accélérer ce processus et de favoriser des synergies porteuses, TAITRA sert de ressource et facilite la collaboration avec les startups et les entreprises de l'île les plus uniques et les plus tournées vers l'avenir.

L'organisation résout les problèmes des acheteurs internationaux grâce aux services suivants :

Consultations sur les besoins et les services de mise en relation : https://innovation.taitra.org.tw/fr/contact-us

Une longue liste d'entreprises est disponible en ligne gratuitement : https://innovation.taitra.org.tw/fr/supplier-list

Vérification préalable et sélection des entreprises jugées fiables et dignes de confiance

Facilitation de la communication et garantie d'une prise de contact réussie

Pour veiller à ce que les acheteurs collaborent avec des entreprises à haute intégrité, TAITRA a mis en place des services en temps réel et sans frontières grâce à un réseau commercial complet de plus de 60 bureaux à l'étranger dans plus de 40 pays à travers le monde, et l'organisation a conclu des accords de coopération avec plus de 500 organisations sœurs actives dans le domaine du commerce international.

Pour en savoir plus sur la manière dont les entreprises taïwanaises résolvent les problèmes grâce à la technologie, veuillez consulter le site :

Courriel : [email protected]

Rendez-vous sur : https://innovation.taitra.org.tw/fr/contact-us

