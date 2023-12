BEIJING, 19 décembre 2023 /CNW/ - TAILG, un chef de file mondial dans le domaine des véhicules électriques à deux roues, a annoncé le 14 décembre 2023 le lancement de sa nouvelle technologie de batteries sodium-ion, marquant le début d'une nouvelle ère pour les véhicules électriques à deux roues. Cette technologie offre des capacités de longue portée exceptionnelles, des garanties prolongées, une résistance supérieure à basse température et une sécurité accrue. Les vélos électriques de luxe de TAILG seront les premiers à présenter les batteries sodium-ion, et ils seront d'abord disponibles en Chine.

Les premiers véhicules électriques à deux roues dotés de la technologie de batteries sodium-ion de TAILG sont maintenant en vente.

Le marché mondial des véhicules électriques à deux roues connaît actuellement une croissance de plus de 20 % par année. Malgré ces progrès, les préoccupations relatives à l'autonomie demeurent un obstacle important aux percées du secteur.

La solution de batterie sodium-ion de TAILG, lancée à l'échelle mondiale lors du forum chinois sur les batteries pour véhicules électriques légers à Beijing, marque une étape importante dans le secteur des véhicules à deux roues, ouvrant la voie à une nouvelle ère de batteries sodium-ion. Il s'agit de la première batterie sodium-ion de TAILG, qui démontre du même coup l'engagement ferme de l'entreprise à l'égard des solutions à long terme.

Sun Muchu, président directeur de TAILG Group, a souligné les quatre principaux avantages de la technologie de batterie de l'entreprise :

La batterie a une très longue autonomie, qui peut atteindre 115 km, même à des températures inférieures à 0 °C, tout en maintenant une vitesse de 25 km/h.

Le cycle de vie dépasse 2 000 cycles, ce qui est de 5 à 7 fois supérieur à celui des batteries d'accumulateurs au plomb conventionnelles.

La batterie conserve environ 93 % de sa capacité, et ce même en cas de froid extrême jusqu'à -20 °C, ce qui la rend particulièrement adaptée à l'hiver.

De plus, le rendement en matière de sécurité de la batterie dépasse les normes de l'industrie grâce à la technologie d'imperméabilité IPX7 qui couvre l'ensemble du bloc-batterie.

TAILG appliquera la batterie sodium-ion à sa gamme de vélos électriques de luxe pour les marchés intermédiaires et haut de gamme.

En tant que première entreprise de l'industrie à lancer des véhicules électriques à deux roues équipés de batteries sodium-ion, TAILG vise à tirer parti de son avantage de précurseur pour créer un écosystème complet. La stratégie consiste à développer un écosystème complet englobant la recherche et le développement, les produits et le marketing, procurant un avantage concurrentiel systématique à TAILG au sein du marché des batteries sodium-ion.

TAILG nommé pionnier mondial des solutions à long terme

Lors de la récente célébration du 20e anniversaire de TAILG, le conseil d'administration de l'entreprise a réaffirmé son engagement à mettre l'accent sur les besoins de ses clients et à améliorer l'expérience des utilisateurs dans le cadre de leurs projets. De plus, l'entreprise a annoncé son intention d'élargir sa portée mondiale, conformément à son ambition de devenir la principale marque mondiale.

Chen Yingsheng, vice-président et président du groupe responsable des affaires à l'étranger de TAILG, a annoncé la formation d'une équipe opérationnelle dans le cadre de sa stratégie de localisation. Cette mesure vise à établir une référence mondiale. TAILG, qui est déjà reconnu pour son centre mondial de recherche et développement et de conception, est déterminé à favoriser l'innovation et l'efficacité. En s'appuyant sur les solides capacités du groupe en matière de production et de chaîne d'approvisionnement, TAILG a établi de manière efficace une présence mondiale dans le domaine de la fabrication intelligente.

Le 15 décembre, Frost & Sullivan, une société d'experts-conseils en stratégie de croissance de renommée mondiale, a nommé TAILG comme l'un des pionniers mondiaux des véhicules à deux roues électriques à longue portée. Après avoir obtenu sa certification en vertu des normes chinoises sur les véhicules électriques à longue portée en septembre, TAILG a obtenu la certification qui prévoit un trajet de 100 km avec seulement 1 kWh d'électricité. Cette réalisation positionne TAILG comme un modèle de l'industrie, dirigeant l'adoption et l'exécution de normes novatrices.

En tant que chef de file mondial des véhicules électriques à deux roues à longue portée, TAILG est à l'avant-garde des solutions de mobilité électrique durable. TAILG participe activement à différents projets mondiaux de mobilité électrique en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). De plus, TAILG est le fournisseur exclusif de véhicules à deux roues électriques auprès des Nations Unies, ce qui renforce son empreinte internationale.

TAILG a progressivement amélioré sa technologie à longue portée, augmentant ses capacités de 50 km à 75 km puis, dans cette nouvelle série, jusqu'à 100 km par kilowattheure. Cette amélioration marque l'entrée de l'entreprise dans une nouvelle ère de véhicules à deux roues électriques à longue portée.

