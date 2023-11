MILAN, 10 novembre 2023 /CNW/ -- Du 7 au 12 novembre, TAILG a présenté sa nouvelle marque TLG à l'échelle mondiale, dans le cadre de la première exposition de véhicules à deux roues EICMA 2023, et a parallèlement conclu un accord pour lancer son premier magasin phare en Europe. Geng Xiewei, conseiller du Bureau économique et commercial du consulat de Chine, a assisté à la conférence de presse et a prononcé un discours.

Plusieurs nouveaux produits ont été dévoilés lors de l'événement de lancement, dont le GTS, la CTS et la TL6, générant un intérêt considérable parmi les professionnels présents. Le premier lot de ces offres sera disponible pour des expériences concrètes dans le premier magasin phare de TLG en Suisse.

Sun Muchai, responsable mondial de TLG et vice-président principal de TAILG, a expliqué que la gamme TLG tire parti de deux décennies d'expertise de TAILG dans le secteur des véhicules électriques à deux et à trois roues pour répondre aux besoins de navettage urbain avec des vélos et scooters électriques. Incarnant la philosophie Try · Love · Go, la marque se consacre à façonner un mode de vie urbain personnalisé et intelligent. En plus de fournir aux utilisateurs des solutions de voyage intelligentes pour les courtes distances, TLG aspire également à offrir une expérience de marque et de produits à la fine pointe de la technologie, résiliente et durable tout en mettant l'accent sur la culture et l'engagement communautaires.

TL6 : une motocyclette entièrement électrique à grande vitesse

La motocyclette TL6 est équipée d'un moteur en position centrale de 6 kW, capable d'atteindre des vitesses maximales allant jusqu'à 100 km/h. Grâce à un capteur de position rotatif ATS de qualité automobile, le modèle présente une agilité de manipulation supérieure. Il est également doté de configurations de freins de type course, y compris des étriers de freins radiaux à quatre pistons de grand diamètre que l'on trouve habituellement sur les motocyclettes à carburant traditionnelles. Cela améliore la performance de freinage de la motocyclette, assurant ainsi une expérience de conduite plus sûre et plus fiable.

CTS : une motocyclette à pédale à énergie renouvelable

La CTS se distingue par sa conception minimaliste et son style épuré. Le cadre argenté et le phare à anneau étoilé unique du modèle viennent rehausser un moteur de 5 000 W et une batterie au lithium à deux rangées de 72 V et 34 A. Pouvant atteindre 90 km/h, la CTS peut couvrir une distance allant jusqu'à 100 km sur une seule charge. De plus, elle est dotée d'un régulateur de vitesse, ce qui permet aux conducteurs de mettre moins de pression sur les poignets et de réduire leur fatigue pendant les trajets de moyenne à longue distance. Pour les amateurs de sensations fortes ou les conducteurs tranquilles, la solution de voyage offre une expérience de conduite de qualité supérieure.

GTS : un scooter récréatif de luxe

Ciblant le marché haut de gamme, le GTS est équipé d'un cadre taillé en diamant, agrémenté d'une texture en fibre de carbone. Le modèle est doté d'un moteur en position centrale synchrone à aimant permanent 3 en 1 de 25 kW, capable d'atteindre 50 km/h en seulement 2,1 secondes, sa vitesse maximale étant de 150 km/h. De plus, le scooter offre une expérience utilisateur très pratique grâce à sa capacité à être rechargé par une borne pour véhicule électrique.

TLG offre une gamme variée de produits, allant de luxueux scooters récréatifs à des motos électriques tout-terrain à grande vitesse. En plus de ces trois modèles, la première gamme comprend également les modèles TY3 et TY3 PRO.

Développés par une équipe dédiée, les produits TLG s'adressent aux conducteurs avertis en Europe et en Amérique du Nord. L'équipe se concentre sur la sélection des matériaux, les processus de fabrication et les séries de produits afin de répondre aux attentes en matière de solutions de mobilité intelligentes et conviviales. TLG s'engage à innover et à améliorer continuellement la conception et les caractéristiques des produits.

À propos de TAILG

TAILG est un groupe technologique mondial fondé en 2004 à Shenzhen, en Chine, qui intègre la recherche et le développement, la production, les ventes, le partage, la recharge et l'échange de véhicules électriques, ainsi que d'autres services de la chaîne industrielle. S'appuyant sur un centre de recherche et développement de haut niveau, TAILG détient plus de 1 000 brevets nationaux et exploite neuf bases de production en Chine, et sa capacité de production annuelle est de plus de 12 millions de véhicules. Elle compte également plus de 30 000 magasins offrant une expérience de produits terminaux et exporte ses produits dans plus de 90 pays et régions du monde.

