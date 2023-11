Taiga transforme l'expérience des propriétaires de véhicules motorisés avec sa nouvelle Application Mobile Infonuagique

Les propriétaires peuvent désormais surveiller leurs véhicules Taiga entièrement électriques à partir de n'importe où.

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX : TAIG) (« Taiga » ou la « Société »), un chef de file dans la fabrication de véhicules électriques hors route, est heureuse d'annoncer le lancement de la nouvelle application mobile Taiga infonuagique, qui peut maintenant être téléchargée gratuitement. La nouvelle application apporte un riche ensemble de nouvelles fonctionnalités aux propriétaires de motoneiges NomadMC et de motomarines OrcaMC, améliorant ainsi leur expérience de propriétaire, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

La nouvelle application infonuagique de Taiga offre une expérience améliorée aux propriétaires de véhicules électriques (Groupe CNW/Taiga Motors Corporation) La nouvelle application de Taiga offre une personnalisation pratique aux propriétaires de véhicules 100% électriques (Groupe CNW/Taiga Motors Corporation) La localisation et les informations de recharge des véhicules Taiga sont maintenant disponibles à distance (Groupe CNW/Taiga Motors Corporation)

Avec la nouvelle application Taiga infonuagique, la localisation du véhicule en temps réel, une première dans l'industrie, offre aux clients une nouvelle façon d'interagir avec leurs véhicules en leur permettant de voir leur état et leur positionnement mondial. En outre, les fonctions de préférence de mode de conduite, le choix de systèmes de mesure et les détails de chargement rendent l'expérience de la propriété d'un véhicule Taiga meilleure que jamais.

« Nous sommes fiers de lancer notre nouvelle application mobile et de franchir cette étape majeure qui servira de base aux futures fonctionnalités, a déclaré Gabriel Bernatchez, cofondateur et directeur de la technologie chez Taiga. Sa conception a été motivée par les commentaires des propriétaires actuels de véhicules Taiga et par notre volonté de promouvoir les technologies qui font progresser l'électrification des sports motorisés. »

Instantané du véhicule et positionnement sur une carte

Sur l'application mobile Taiga infonuagique, la localisation du véhicule apparaît lorsque le véhicule dispose d'une connexion Wi-Fi ou LTE. Les détails essentiels du véhicule électrique, comme l'état et le taux de charge, sont affichés afin que les propriétaires puissent s'éloigner de leur véhicule en toute confiance -- une nouveauté dans l'industrie des sports motorisés.

Personnalisation pratique pour une utilisation adaptée du véhicule

Grâce au groupe motopropulseur exclusif au cœur des véhicules Taiga, les propriétaires de Taiga vivent une expérience électrique unique en son genre, qu'il s'agisse de motoneiges ou de motomarines. La nouvelle application Taiga améliore les performances des sports motorisés grâce à des fonctions de sélection de mode qui permettent aux propriétaires de contrôler les modes de conduite et de régler leur véhicule en cours de route pour répondre aux exigences de la journée. Pensons par exemple à un opérateur de location qui souhaiterait limiter le mode de fonctionnement de sa flotte de motoneiges afin d'adapter l'expérience aux débutants, ou à une station de ski qui maintiendrait des limites de vitesse sur ses pistes. Les propriétaires de Taiga peuvent désormais basculer entre les unités métriques et impériales, en fonction de leurs préférences personnelles, et personnaliser davantage les affichages sur leurs véhicules.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, consultez www.taigamotors.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Cette information prospective concerne, sans s'y limiter, la performance anticipée de l'application mobile, de l'expérience des consommateurs et les avantages associés ainsi que la performance et le comportement des véhicules Taiga. On reconnaît l'information prospective à l'utilisation d'expressions ou de termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », ou « continuer », et à la forme négative de l'un ou l'autre de ces termes ainsi qu'à d'autres termes similaires, y compris la mention d'hypothèses, bien que ce ne soit pas toute l'information prospective qui contient ces expressions et termes. Les informations prospectives sont fondées sur des suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Parmi ces risques et incertitudes figurent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans le rapport de gestion concernant la période de trois et de six mois terminée le 30 juin 2023, et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée sur son profil SEDAR le 30 mars 2023 disponibles à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés.

Toute l'information prospective incluse dans le présent communiqué de presse est assortie de ces avertissements. Sauf indication contraire aux présentes, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est fournie à la date de ce dernier et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier une telle information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

