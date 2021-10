Taiga réalise des précommandes de 110 parcs de motomarines Orca et de motoneiges

« Alors que nous exécutions notre stratégie de croissance multicanal, nous nous sommes concentrés particulièrement sur notre programme de parcs de véhicules, puisqu'il permet des ventes d'unités multiples dans de nombreux secteurs d'activités, notamment l'hôtellerie et le gouvernement, qui ont le potentiel de croître chaque année avec des commandes récurrentes pour notre entreprise », a déclaré Sam Bruneau, chef de la direction et cofondateur de Taiga. « Ce jalon important témoigne de la demande considérable pour l'électrification des parcs de véhicules hors route et nous rapproche de notre objectif visant l'électrification à grande échelle des sports motorisés. »

Les précommandes de parcs de véhicules de Taiga ont été passées par des clients du Canada, des États-Unis et d'Europe, illustrant une demande mondiale grandissante pour l'électrification des parcs de véhicules. Les clients ayant précommandé des parcs de véhicules Orca comprennent le Riviera Boat Club à Cannes, en France, qui ajoutera le modèle Orca à ses motomarines offertes en location, et le SD Adventures à San Diego, en Californie, un voyagiste travaillant auprès de diverses destinations de villégiature de la région.

Les capacités des parcs de véhicules de Taiga fournissent une solution durable pour les clients dont les véhicules sont essentiels à leur entreprise. Les exploitants commerciaux bénéficient ainsi de logiciels de pointe, de la connectivité à distance et des coûts de possession réduits de Taiga, en plus d'atténuer leur empreinte carbone.

Plusieurs des clients des parcs de motoneiges de Taiga sont des stations de ski désirant électrifier leurs parcs de véhicules existants dans le cadre de leur engagement à l'égard de l'environnement et de pratiques commerciales durables. La direction de Taiga estime que le remplacement de 50 motoneiges dans une station de ski aurait un impact équivalent sur la qualité de l'air au retrait de la circulation de 2 000 voitures pendant une année, à condition que les batteries des véhicules soient rechargées à l'aide de sources d'énergie renouvelable ou décarbonée.2

Parmi les clients des parcs de motoneiges, notons le Winter Park Resort, station de ski ayant été le plus longtemps en opération au Colorado, Taos Ski Valley au Nouveau-Mexique, la seule station de ski en Amérique du Nord détenant la B Corp Certification, et More Activities à Sälen, une entreprise offrant une variété d'activités extérieures en Suède.

Cette étape charnière survient dans la foulée du lancement récent de la tournée « À vous les vagues », mettant en vedette l'approche à double cible de la Société pour atteindre le succès à la fois auprès des consommateurs et des entreprises.

À propos de Taiga

Taiga est une entreprise canadienne, fondée en 2015, qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques qui surpassent les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour plus d'informations, visitez le site www.taigamotors.ca.

1 Les précommandes pour des nouveaux véhicules de Taiga sont annulables et le dépôt est entièrement remboursable, et il ne peut y avoir aucune assurance que ces précommandes résulteront en des ventes. 2 Affirmation fondée sur des calculs utilisant les normes d'émissions EPA. Facteur multiplicateur de la qualité de l'air fondé sur des calculs de gestion des émissions annuelles différentielles de CO + Nox + HC entre les émissions moyennes des automobiles pour passagers aux États-Unis et les émissions moyennes des motoneiges des stations de ski. Les émissions des automobiles sont calculées à partir de l'économie d'essence moyenne aux États-Unis, du kilométrage annuel et des émissions telles que signalées par l'EPA. Les émissions des motoneiges sont calculées à partir des émissions des motoneiges 2019 signalées par l'EPA par unité d'énergie de carburant, et Taiga a recueilli les données sur l'utilisation annuelle moyenne de carburant des stations de ski.

