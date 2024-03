MONTRÉAL, le 11 mars 2024 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX: TAIG) (« Taiga » ou la « Société »), un chef de file dans la fabrication de véhicules électriques hors route, a annoncé aujourd'hui qu'Exportation et développement Canada (« EDC ») a accepté d'augmenter sa facilité de crédit garantie de premier rang existante offerte à Taiga en fournissant jusqu'à environ 5,25 millions de dollars additionnels (la « Facilité de crédit majorée d'EDC ») pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise au moyen d'une convention de prêt amendée et mise à jour (la « Convention de prêt amendée »), comme le soutien de la croissance de son réseau de distribution omnicanal et de son réseau de concessionnaires.

« L'appui continu et la confiance d'EDC à l'égard de Taiga surviennent à un moment important, alors que nous étendons les ventes de nos motomarines et motoneiges électriques primées en Amérique du Nord et sur les principaux marchés mondiaux. La Facilité de crédit majorée d'EDC permettra à Taiga de mieux gérer son fonds de roulement et de soutenir la croissance de notre réseau alors que nous continuons d'accroître nos ventes et nos activités à l'échelle internationale », a déclaré Sam Bruneau, PDG et co-fondateur de Taiga.

À la date du présent communiqué de presse, Taiga a tiré 3,75 millions de dollars de financement supplémentaire en vertu de la Facilité de crédit majorée d'EDC. De plus, EDC peut décider, à sa seule discrétion, d'avancer à la Société jusqu'à 1,5 million de dollars de financement supplémentaire en vertu de la Convention de prêt amendée. Les emprunts effectués dans le cadre de la Facilité de crédit majorée d'EDC portent intérêt au taux préférentiel canadien annuel en vigueur, majoré de 7,00 %, et ils viennent à échéance et sont remboursables le 31 décembre 2024. La Convention de prêt amendée contient également des obligations de faire et de ne pas faire limitées, d'autres dispositions habituelles et des cas de remboursement obligatoire (y compris certaines clauses financières relatives aux ratios courants et aux flux de trésorerie provenant des opérations) et des cas de défaut.

Mise à jour de la production

Au cours du quatrième trimestre de 2023, Taiga a continué de progresser quant à l'accélération de ses activités, produisant 417 véhicules, son volume le plus élevé pour un trimestre, malgré un changement de ligne de production de la motomarine vers la motoneige ainsi que la fermeture pour les vacances annuelles. Au cours du trimestre, Taiga a produit 243 motomarines OrcaMC et 174 motoneiges NomadMC. Nous sommes très fiers d'annoncer que notre production pour 2023 a totalisé 1 056 véhicules, ce qui témoigne d'une croissance significative de la capacité de production par rapport aux 133 véhicules produits en 2022.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids et des spécifications thermiques extrêmes nécessaires pour surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.taigamotors.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Ces informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, des informations sur nos objectifs et les stratégies pour les atteindre, les activités et la situation prévues de la Société, les taux de croissance de la Société, les objectifs futurs de la Société et les stratégies pour atteindre ces objectifs, y compris, sans s'y limiter, la croissance organique, la capacité à obtenir un financement suffisant, ainsi que les informations relatives à nos convictions, plans, attentes, prévisions, estimations et intentions. On reconnaît l'information prospective à l'utilisation d'expressions ou de termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », ou « continuer », et à la forme négative de l'un ou l'autre de ces termes ainsi qu'à d'autres termes similaires, y compris la mention d'hypothèses, bien que ce ne soit pas toute l'information prospective qui contient ces expressions et termes. Les informations prospectives sont fondées sur des suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Parmi ces risques et incertitudes figurent, sans toutefois s'y limiter, l'expérience client et tous autres énoncés autres que des faits historiques, ainsi que ceux décrits dans le rapport de gestion concernant la période de trois et de neuf mois terminée le 30 septembre 2023, et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée sur son profil SEDAR le 30 mars 2023 disponibles à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés.

Toute l'information prospective incluse dans le présent communiqué de presse est assortie de ces avertissements. Sauf indication contraire aux présentes, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est fournie à la date de ce dernier et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier une telle information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

SOURCE Taiga Motors Corporation

Renseignements: [email protected]