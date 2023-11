Taiga Motors franchit une étape impressionnante en produisant son 1000e véhicule électrique hors route

Le 1000e véhicule construit depuis l'ouverture de l'usine de Montréal en 2022 témoigne de l'engagement indéfectible de Taiga à accélérer l'électrification de l'industrie des véhicules hors route. Samuel Bruneau, PDG et cofondateur de Taiga, se réjouit de cet immense succès manufacturier : « Produire à grande échelle les premiers véhicules électriques au monde n'a rien de facile. Je suis très fier de la persévérance de notre équipe. Elle a su surmonter les difficultés à court terme pour mettre en place le système de production de base, et ce, afin de réaliser des gains significatifs à long terme en menant la transition vers les véhicules électriques hors route. »

Orca Performance : un succès éclatant

La passion de Taiga pour les technologies durables est évidente avec le lancement récent de l' Orca Performance , une motomarine entièrement électrique qui se targue d'être la plus performante de l'industrie, d'être silencieuse et de ne pas produire d'émissions polluantes. L'Orca Performance a été conçue pour offrir une expérience exaltante sur l'eau tout en étant respectueuse de l'environnement. Avec un moteur électrique qui fournit un couple et une accélération instantanés, l'Orca Performance est très réactive et agréable à conduire. La motomarine est alimentée par une batterie au lithium-ion scellée qui a été optimisée pour fournir une puissance maximale tout au long de sa durée de vie dans des environnements à fortes vibrations et en eau salée, offrant jusqu'à deux heures d'autonomie.

L'Orca Performance est une réussite majeure pour Taiga, qui démontre ce qu'il est possible de réaliser en repoussant les limites de l'innovation. Le fait que l'entreprise ait réussi à produire sa 1000e unité est une étape importante qui pavera la voie à l'avenir des VE hors route.

NomadMC : une motoneige utilitaire polyvalente

Taiga a commencé à passer à la fabrication de son véhicule Nomad, la première motoneige 100% électrique construite en série au monde , qui utilise le même groupe motopropulseur modulaire que les motomarines de Taiga. La Nomad change les règles du jeu pour les opérations commerciales et les stations de ski grâce à son prix plus bas et à son fonctionnement silencieux et sans émissions. Tout comme pour l'Orca Performance, la plateforme de la Nomad a été optimisée pour une fabrication plus efficace sans compromis pour la performance.

La technologie au cœur de chaque véhicule Taiga

La semaine dernière, Taiga a lancé sa nouvelle Application Mobile Infonuagique , apportant un ensemble riche de nouvelles fonctionnalités aux propriétaires d'une motoneige Nomad ou d'une motomarine Orca , améliorant ainsi leur expérience de propriétaire, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Grâce à la localisation en temps réel du véhicule, aux préférences de mode, à la sélection du système de mesure et aux détails de la recharge, cette nouvelle application rend l'expérience des propriétaires de Taiga plus agréable que jamais.

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, consultez www.taigamotors.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Cette information prospective concerne, sans s'y limiter, la performance anticipée de l'application mobile, de l'expérience des consommateurs et les avantages associés ainsi que la performance et le comportement des véhicules Taiga. On reconnaît l'information prospective à l'utilisation d'expressions ou de termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », ou « continuer », et à la forme négative de l'un ou l'autre de ces termes ainsi qu'à d'autres termes similaires, y compris la mention d'hypothèses, bien que ce ne soit pas toute l'information prospective qui contient ces expressions et termes. Les informations prospectives sont fondées sur des suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Parmi ces risques et incertitudes figurent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans le rapport de gestion concernant la période de trois et de six mois terminée le 30 juin 2023, et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée sur son profil SEDAR le 30 mars 2023 disponibles à l'adresse www.sedarplus.ca .

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés.

Toute l'information prospective incluse dans le présent communiqué de presse est assortie de ces avertissements. Sauf indication contraire aux présentes, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est fournie à la date de ce dernier et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier une telle information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

