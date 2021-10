Taiga s'est donné l'objectif de rendre accessibles 75 000 km de sentiers hors route et de voies navigables d'ici 2025. Des installations au lac Simcoe, en Ontario, permettant une recharge de niveau 2, et au lac Memphrémagog, au Québec, avec une recharge de niveau 2 et 3, ont été déployées. Par ailleurs, 1 100 sites additionnels sont ciblés pour l'électrification.

« Avec son réseau de recharge hors route, Taiga ouvre la voie à l'exploration durable en dépassant ce qui était possible jusqu'à présent », a déclaré Sam Bruneau, chef de la direction et cofondateur de Taiga. « En tirant parti de l'évolution des technologies de recharge, Taiga entend utiliser les énergies renouvelables dans des endroits difficiles d'accès, des sommets de montagne et des plans d'eau naturels reculés, contribuant à la réalisation de notre ambition : un accès sans contrainte aux grands espaces. »

Les véhicules Taiga peuvent utiliser les infrastructures de recharge existantes, à l'aide des connecteurs de système de recharge combiné J1772/CCS utilisés dans l'industrie automobile. Le but du réseau de recharge hors route de Taiga est d'offrir aux propriétaires de véhicules Taiga la liberté d'explorer et de s'aventurer plus loin, sans nuire à l'environnement.

Au fil de sa croissance, Taiga a l'intention d'étendre le réseau de recharge hors route au Canada et aux États-Unis. Pour faire une demande d'ajout au réseau de recharge hors route de Taiga, visitez : taigamotors.ca/application/

À propos de Taiga

Taiga est une entreprise canadienne, fondée en 2015, qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques qui surpassent les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis.

