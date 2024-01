MONTRÉAL, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX : TAIG) (« Taiga » ou la « Compagnie »), premier fabricant mondial de véhicules électriques (VE) hors route, est heureuse d'annoncer son expansion en Amérique du Sud suite à la signature d'une entente de distribution exclusive avec Comfort Indústria E Comércio Ltda (« Ventura » ou le « distributeur ») pour une durée initiale de 3 ans. Avec plus de 40 ans d'expérience et 90 concessionnaires au Brésil, Ventura a été choisie comme distributeur exclusif des motomarines OrcaMC de Taiga au Brésil, en Argentine, au Chili et au Paraguay. Au cours de la période initiale de 3 ans, Ventura s'est engagée à acheter des produits Taiga pour une valeur d'achat minimale de 13,7 millions de dollars canadiens (sur la base du PDSF) avec la possibilité d'acheter des produits supplémentaires qui, s'ils sont entièrement achetés, équivaudraient à une valeur d'achat totale allant jusqu'à 25 millions de dollars canadiens1.

Taiga est ravie de présenter sa gamme Orca dans un nouveau marché international grâce à cette expansion. « Taiga poursuit le développement de ses activités internationales, et le Brésil étant l'un des marchés maritimes à la croissance la plus rapide en Amérique du Sud, cette décision était logique. », a déclaré Rodrigo Arrambide, directeur de la stratégie commerciale et des opérations de Taiga. « Cette expansion en Amérique du Sud nous permettra également de compenser le caractère saisonnier de l'Amérique du Nord et de consolider notre gamme de motomarines Orca comme un produit disponible à l'année. »

Ventura, l'un des fabricants de bateaux les plus importants et les plus respectés du Brésil, a été choisie pour ses connaissances approfondies et son expérience dans la distribution et l'entretien de produits marins haut de gamme. André Motta, co-propriétaire de Ventura, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être le nouveau distributeur exclusif de Taiga au Brésil, en Argentine, au Chili et au Paraguay, et d'offrir à nos clients un moyen d'explorer les magnifiques eaux de notre région d'une manière plus durable. » Cette collaboration devrait ouvrir une nouvelle ère d'exploration et de loisirs aquatiques durables en Amérique du Sud.

« Ventura se développe rapidement et l'ajout de la première motomarine 100% électrique au monde à notre portefeuille renforce notre position de leader en Amérique du Sud, nous garantissant de continuer à fournir des produits innovants à nos concessionnaires et à nos clients », a ajouté Carlos Motta, co-propriétaire de Ventura. Un lancement officiel aura lieu dans les semaines à venir, avec la possibilité de faire des essais, tandis qu'une flotte du plus récent modèle de Taiga, Orca Performance, sera disponible dans toutes les salles de montre Ventura du Brésil.

Orca : explorer les eaux de manière durable et sans compromis

La motomarine Orca Performance représente une véritable avancée technologique grâce à sa coque, sa batterie, et son système de propulsion électrique novateurs. La coque créée par moulage de précision est optimisée sur le plan hydrodynamique pour favoriser un parfait équilibre entre virages amusants et conduite efficace dans n'importe quelle condition. De plus, son centre de gravité bas en raison de la position de la batterie sous la ligne d'eau assure une stabilité inégalée lors de manœuvres à haute vitesse.

La motomarine Orca Performance est propulsée par l'unité motrice à moteur-onduleur intégré de sixième génération de Taiga et atteint une efficacité inédite allant jusqu'à 160 hp et 170 Nm de couple, offrant ainsi une vitesse maximale de 100 km/h*. L'unité motrice offre un couple de pointe sur une plage étendue et une réponse quasi instantanée pour une accélération précise et exaltante à n'importe quelle vitesse.

La batterie au lithium-ion scellée est optimisée en vue de procurer en toute sécurité une puissance maximale pendant toute sa durée de vie dans des environnements d'eau salée à hautes vibrations, pour des périodes allant jusqu'à deux heures à la fois. Grâce au système de charge automobile standard, il est facile de recharger la Orca Performance dans toute prise murale en une nuit avec le câble inclus, avec un chargeur de niveau 2 en 3,5 heures ou d'opter pour la recharge rapide en courant continu "DCFC" (optionnelle) pour atteindre 80 % en environ 40 minutes*.

Figurant dans la catégorie des meilleures inventions de 2022 du TIME Magazine et gagnante du prix des idées qui changent le monde 2022 de Fast Company et du prix de la meilleure nouveauté de 2022 de Popular Science, Taiga est heureuse de proposer ses VE en Amérique du Sud et de redéfinir les sports motorisés et l'industrie nautique en les rendant plus durables, accessibles et exaltants que jamais.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, visitez www.taigamotors.com.

À propos de Ventura

Ventura est le fabricant de bateaux le plus important et le plus respecté du Brésil depuis 1983, façonnant l'industrie depuis plus de 40 ans. L'entreprise a un palmarès remarquable de plus de 20 000 bateaux de 19 à 55 pieds et a établi de nouvelles normes de qualité et d'innovation. Aujourd'hui, Ventura s'enorgueillit d'un solide réseau de distribution composé de 90 concessionnaires à travers l'Amérique du Sud. Pour plus d'informations, visitez ventura.com.br

Pour plus d'information, des entrevues ou pour une invitation au lancement :

Gabriela Schiavoni | +55 37 99111-4344 | marketing@venturamarine.com.br

Annick Lauzon | +1 514 922 9225 | annick.lauzon @taigamotors.ca

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. On reconnaît l'information prospective à l'utilisation d'expressions ou de termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », ou « continuer », et à la forme négative de l'un ou l'autre de ces termes ainsi qu'à d'autres termes similaires, y compris la mention d'hypothèses, bien que ce ne soit pas toute l'information prospective qui contient ces expressions et termes. Les informations prospectives sont fondées sur des suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Parmi ces risques et incertitudes figurent, sans toutefois s'y limiter, l'expérience client, les plans d'affaires et stratégiques actuels et futurs de la Compagnie, les activités prévues de la Compagnie, les attentes concernant les tendances du marché, les incertitudes liées aux conditions économiques des marchés dans lesquels Taiga opère, le volume des ventes de véhicules, la croissance prévue des ventes futures, la livraison de pièces en temps opportun, le succès des ententes stratégiques de Taiga et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, ainsi que ceux décrits dans le rapport de gestion concernant la période de trois et de neuf mois terminée le 30 septembre 2023, et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée sur son profil SEDAR le 30 mars 2023 disponibles à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés.

Toute l'information prospective incluse dans le présent communiqué de presse est assortie de ces avertissements. Sauf indication contraire aux présentes, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est fournie à la date de ce dernier et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier une telle information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

* Performance et spécifications : Les spécifications sont présentées à des fins informatives seulement selon les essais menés par Taiga. Les mesures (comme le poids, l'autonomie, la vitesse, l'accélération et la durée de vie de la batterie) peuvent varier en fonction de l'environnement, du terrain, des conditions météorologiques, des réglementations locales et de la version finale du produit commandé.

1 L'entente de distribution ne contient aucune disposition d'achat ferme, bien que Taiga ait le droit de la résilier unilatéralement dans l'éventualité où Ventura ne respecterait pas son engagement d'achat minimum au cours de la période initiale.

