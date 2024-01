Depuis près de 30 ans, les X Games sont à l'avant-garde de l'innovation grâce à leurs événements, leurs athlètes et leurs partenariats. Ce partenariat révolutionnaire avec Taiga réinvente le transport des athlètes sur le site des X Games. L'utilisation des véhicules Nomad de nouvelle génération de Taiga aux X Games d'Aspen réduira les émissions de sa flotte de motoneiges jusqu'à 86 %*, ce qui constitue une étape importante dans la réduction de l'empreinte carbone de l'événement.

« Notre collaboration avec Taiga n'est pas qu'une simple commandite, c'est un engagement commun à ouvrir la voie à une industrie du sport plus respectueuse de l'environnement », a déclaré Ashley Robbins, vice-présidente des partenariats aux X Games. « Ensemble, nous ne nous contentons pas de viser haut, nous ouvrons une nouvelle voie vers un avenir moins pollué par le carbone. »

Non seulement l'utilisation des motoneiges électriques réduira les émissions, mais elle réduira également la pollution sonore puisque les motoneiges Nomad sont silencieuses. La production des X Games profitera de ce silence dans les nouveaux segments #TaigaTalk où les animateurs pourront mener des entrevues en profondeur avec les athlètes pendant qu'ils remontent en motoneige jusqu'au départ de la compétition.

« Nous sommes ravis de soutenir les X Games dans leur transition vers un événement plus respectueux de l'environnement », a déclaré Annick Lauzon, directrice du marketing chez Taiga. « Nous espérons que cela encouragera d'autres événements et opérateurs à faire passer leur flotte de motoneiges à l'électrique, sans compromis pour la puissance ou la performance. »

La motoneige sport-utilitaire idéale, silencieuse et sans émissions polluantes

Nomad, la première motoneige 100 % électrique produite en série au monde, change la donne pour les exploitants de montagne et les stations de ski. Cette motoneige sportive polyvalente ne produit pas d'émissions et fonctionne silencieusement, de sorte que la beauté naturelle de la région n'est pas perturbée par un moteur bruyant ou des gaz d'échappement. En outre, elle ne nécessite aucun entretien du groupe motopropulseur et n'a pas besoin d'essence ou d'huile, ce qui en fait une option rentable au fil du temps. Cheval de bataille idéal pour l'hiver, la Nomad offre une autonomie allant jusqu'à 100 km et une capacité de remorquage impressionnante de 511 kg (1 125 livres)1.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, visitez www.taigamotors.com .

____________________________ * À des fins d'illustration. Consommation moyenne d'une motoneige à moteur à combustion interne : 19 L/100 km, calculée sur la base d'une durée de vie de 5 ans et 10 000 km. Basés sur les références et les analyses de Taiga. 1Performance et spécifications : Les spécifications sont présentées à des fins informatives seulement selon les essais menés par Taiga. Les mesures (comme le poids, l'autonomie, la vitesse, l'accélération et la durée de vie de la batterie) peuvent varier en fonction de l'environnement, du terrain, des conditions météorologiques, des réglementations locales et de la version finale du produit commandé.

Renseignements: Media Contacts : Grace Coryell, X Games PR, [email protected]; Annick Lauzon, Marketing Director Taiga, +1 514 922 9225, [email protected]