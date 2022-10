MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX : TAIG) (« Taiga »), un fabricant chef de file de véhicules électriques hors route, planifie dévoiler ses résultats financiers du troisième trimestre 2022 le lundi 14 novembre 2022, avant l'ouverture des marchés financiers nord-américains. Les résultats seront diffusés sur le fil de presse et publiés à ir.taigamotors.ca. La direction de Taiga présentera sa conférence téléphonique trimestrielle auprès de la communauté d'investisseurs à 9 h heure de l'Est (6 h heure du Pacifique) afin de discuter de ses résultats financiers. La conférence téléphonique sera diffusée en direct ici et sera accessible en rediffusion dans la section Investisseurs du site Web de Taiga.

Veuillez composer le numéro de téléphone de la conférence 10 minutes avant le début. Les informations pour vous connecter à la conférence sont indiquées ci-dessous.

Date : Lundi 14 novembre 2022

Heure : 9 h heure de l'Est (6 h heure du Pacifique)

Numéro sans frais : +1-855-658-2585

Numéro sans frais international : +1-514-375-0364

Une transmission différée par téléphone de la conférence sera également disponible jusqu'en fin de journée le 21 novembre 2022.

Numéro sans frais de la transmission différée : +1-800-319-6413

Numéro sans frais international de la transmission différée : +1-604-638-9010

Identifiant pour la transmission différée : 9516

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour plus de renseignements, visitez le www.taigamotors.com.

Renseignements: Relations avec les investisseurs : Shahroz Hussain, 416 333-8374, [email protected]