« La mise en marché de nos motoneiges Nomad constitue la réalisation d'un rêve auquel nous travaillons depuis sept ans, dans le but de fournir aux motoneigistes un véhicule électrique qui ne fait aucun compromis côté performance, tout en préservant l'environnement », a déclaré Sam Bruneau, chef de la direction de Taiga. « Nos clients sont maintenant en mesure de faire l'expérience directe de la technologie révolutionnaire et du design de pointe qui fait de la motoneige Nomad de Taiga une option durable, tout en dépassant la performance des groupes motopropulseurs traditionnels. Nous ne faisons que commencer à repousser les limites de notre technologie et nous nous concentrons particulièrement sur l'accélération de nos livraisons de motoneiges. »

Les motoneiges Taiga permettent aux amateurs de plein air d'explorer de façon réfléchie les terrains enneigés sans devoir faire de compromis en matière de performance, de bruit, de fiabilité et d'efficacité. Reposant sur un design entièrement repensé et une plateforme de motoneige simplifiée mécaniquement, le modèle Nomad offre une fonctionnalité optimisée pour des tâches utilitaires, des sorties en famille ou des excursions dans les sentiers. Un groupe motopropulseur ne nécessitant aucun entretien, des paramètres de conduite personnalisables et un contrôle de l'accélération ultra-précis contribuent à la facilité de maniement et au caractère accessible du modèle Nomad. Offrant une performance de pointe dans toutes les conditions et une recharge standard, Taiga relève la norme en matière de durabilité et de fiabilité pour les motoneiges électriques.

Pour plus de détails au sujet des réservations de précommande de motoneiges et de motomarines électriques, veuillez visiter taigamotors.ca.



Taiga est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques qui surpassent les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis.

Bradley Grill, directeur des communications, Corporation Moteurs Taiga