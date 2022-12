FORT LAUDERDALE, FL, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (« Taiga » ou la « société ») (TSX: TAIG), fabricant chef de file de véhicules hors route électriques, a annoncé aujourd'hui avoir commencé les livraisons de sa motomarine OrcaMC Carbon en Floride. Cet État offre un accès aux voies navigables toute l'année, en plus de présenter le deuxième plus haut taux d'adoption des véhicules électriques au pays.

Motomarine électrique OrcaMC Carbon (Groupe CNW/Corporation Moteurs Taiga)

« Son impressionnante culture de navigation de plaisance, doublée d'une grande sensibilisation du public aux VE font de la Floride une destination de première importance pour Taiga », a déclaré Samuel Bruneau, chef de la direction de Taiga. « Nous sommes ravis d'accueillir les premiers propriétaires de véhicules en Floride dans le cadre de notre programme Fournisseurs de services Taiga. »

Le programme Fournisseurs de services Taiga (FST) offre un soutien aux propriétaires de la cueillette du véhicule jusqu'aux services d'entretien et de soutien après l'achat. Ce modèle de service innovant amplifie la portée géographique à travers le modèle de vente directement aux consommateurs de Taiga dans la mission de la société d'accélérer l'électrification des sports motorisés. Ce programme hautement sélectif recherche des entreprises qui correspondent aux normes d'excellence de Taiga et qui, plus important encore, présentent un dévouement inégalé à l'endroit des clients. Taiga a amorcé ses livraisons de motomarines Orca Carbon en juillet et fait présentement son entrée sur le plus important marché de la navigation de plaisance en Amérique du Nord.

La motomarine Orca Carbon a récemment figuré dans la liste « Best of What's New 2022 » de Popular Science, est en nomination dans la catégorie Boat of the Year 2022 du Boating Magazine et a été nommée dans la « List of Best Inventions of 2022 » du magazine TIME, en compagnie de la motoneige NomadMC de Taiga.

Avec son fonctionnement silencieux, sa conduite précise et sa puissance hors du commun, la motomarine Orca Carbon redéfinit l'expérience de la motomarine. Ce modèle est doté d'une coque en composite carbone unique conçue de manière hydrodynamique pour offrir une conduite dynamique, de même que d'un siège en surplomb et d'une silhouette aux lignes épurées dans de superbes combinaisons de couleurs et de finis.

Taiga a mis au point le premier groupe motopropulseur pour véhicule hors route électrique commercial au monde axé sur la performance, innovant avec une technologie de pointe afin d'électrifier le segment hors route. Cette technologie a d'abord été lancée avec les motoneiges Taiga, avant d'être perfectionnée pour la plateforme de la motomarine Orca.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne, fondée en 2015, qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques requis pour surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis.

SOURCE Corporation Moteurs Taiga

Renseignements: Zach Kadletz, Gateway Group, 949-574-3860, [email protected]