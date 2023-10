MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (« Taiga » ou la « Société ») (TSX: TAIG), le fabricant de véhicules électriques hors route (VE), a annoncé aujourd'hui avoir conclu un contrat de prêt à terme garanti de 15 millions de dollars avec Exportation et développement Canada (« EDC »). Le prêt permettra à Taiga de poursuivre sa croissance en vue de produire environ 1 000 véhicules en 2023.

Taiga est heureuse d'annoncer la clôture d'un contrat de prêt à terme (le « Prêt à terme ») d'un montant principal de 15 millions de dollars avec EDC. Ce Prêt à terme accorde à Taiga une liquidité et une flexibilité accrues pour gérer son fonds de roulement. Le Prêt à terme porte intérêt sur les fonds avancés à un taux annuel égal au taux préférentiel canadien en vigueur majoré de 5,00 % et autorise plusieurs avances sur une période de décaissement de neuf mois, la première ayant été effectuée aujourd'hui, le 4 octobre 2023. Le Prêt à terme arrivera à échéance le 10 février 2028.

« Nous sommes heureux de l'appui de EDC alors que Taiga étend la livraison de ses motomarines et de ses motoneiges au Canada, aux États-Unis et, éventuellement, à travers le monde. Le Prêt à terme nous offre une souplesse supplémentaire pour mieux gérer le fonds de roulement », déclare Sam Bruneau, PDG et co-fondateur de Taiga.

Le Prêt à terme inclut également des engagements de faire et de ne pas faire limités (y compris certaines clauses financières relatives aux ratios courants et aux flux de trésorerie provenant des opérations), ainsi que des dispositions en cas de défaut. La mise en place de ce prêt et des sûretés est expressément autorisée aux termes des débentures convertibles émises par Taiga en mars et avril 2023.

Mise à jour sur la progression de la production

Au cours du troisième trimestre de 2023, Taiga a réalisé d'importants progrès dans l'expansion de ses opérations en produisant 365 motomarines OrcaMC, soit une augmentation de 105 % par rapport à la production du deuxième trimestre, portant la production totale au cours des neuf premiers mois de 2023 à 639 véhicules. Lancé en août, le modèle Orca Performance a permis à la Société d'augmenter significativement son efficacité de production. Malgré les défis initiaux liés à la disponibilité des pièces affectant le début de la production, la Société a récemment atteint une étape importante en produisant plus de 50 véhicules par semaine. Avec le passage à la production de motoneiges maintenant en novembre, Taiga prévoit désormais produire environ 1 000 véhicules en 2023.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids et des spécifications thermiques extrêmes nécessaires pour surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Après avoir présenté et livré ses premiers modèles de motoneiges et de motomarines électriques en 2022, Taiga concentre dorénavant ses efforts pour augmenter significativement sa production, afin de répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.taigamotors.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient de « l'information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Cette information prospective concerne, sans s'y limiter, des informations sur nos objectifs et les stratégies pour les atteindre, les activités prévues, les résultats financiers et la situation financière de la Société, les attentes concernant les tendances du marché, les taux de croissance de la Société, les objectifs futurs de la Société et les stratégies pour les atteindre, y compris, sans s'y limiter, la croissance interne, les délais prévus pour atteindre la production en série, l'accélération de la production à son installation actuelle, la capacité d'obtenir un financement suffisant, ainsi que des renseignements concernant nos convictions, nos plans, nos attentes, nos prévisions, nos estimations et nos intentions. Cette information prospective est caractérisée par l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire » et « continuer », ainsi que par l'emploi de la forme négative de ces termes et d'une terminologie semblable, y compris des références à des hypothèses, même si toute l'information prospective ne contient pas ces termes et expressions.

L'information prospective est fournie dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et son entreprise, ses activités, ses perspectives et ses risques à un moment précis, dans le contexte des évolutions historiques et futures possibles, le lecteur est donc averti que cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective repose sur un certain nombre d'hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés dans, ou suggérés par, cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions préalables à la clôture de l'entente du prêt à terme, les perturbations additionnelles réelles de la chaîne d'approvisionnement et les répercussions de telles perturbations sur la production, et ceux qui sont décrits dans le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 30 juin 2023 ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée le 30 mars 2023 sous le profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou suggérés par ces énoncés prospectifs se concrétiseront, ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés.

Toute l'information prospective que contient le présent communiqué de presse est donnée sous réserve des mises en garde qui précèdent, et rien ne garantit que les résultats ou les événements que nous prévoyons se réaliseront ni que ceux-ci, même s'ils se réalisent en grande partie, auront les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, l'information prospective contenue dans le présent document est fournie à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf si les lois applicables ne l'exigent.

