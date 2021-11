Taiga annonce ses résultats du troisième trimestre 2021

Accélération de la demande de produits avec une hausse des précommandes de 111 % atteignant 2 632 unités précommandées 1 en date du 31 octobre 2021, comparativement à 1 246 unités au début de 2021. Demande continue pour l'électrification, avec 130 commandes d'unités multiples d'exploitants commerciaux inscrits au programme de parcs de véhicules de Taiga.

Situation financière solide, avec très peu d'endettement, comptant 110 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie en date du 30 septembre 2021. À ce stade, la Société dispose de liquidités suffisantes pour commencer la production et ne prévoit pas procéder à un financement par actions supplémentaire dans un avenir prévisible.

Nomination d'un nouveau chef de la direction financière, Eric Bussières, qui remplacera Mark Orsmond à compter du 15 novembre 2021, avec une période de transition jusqu'au 30 novembre 2021.

Début des installations des premières bornes du réseau de recharge hors route de Taiga avec 1 100 emplacements prévus en Amérique du Nord d'ici 2025, créant ainsi 75 000 km de sentiers électrifiés.

MONTRÉAL, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX: TAIG) (« Taiga » ou la « Société »), fabricant chef de file de véhicules hors route électriques, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2021.

Commentaire de la direction

« Le troisième trimestre a marqué un autre jalon important, alors que nous avons mené à bien des étapes importantes de notre programme de motomarines et de motoneiges en vue de commencer les premières livraisons aux clients dans les prochains mois », a déclaré Sam Bruneau, chef de la direction de Taiga. « En septembre, nous avons lancé une série d'événements pour les médias et les personnes ayant fait une réservation, afin de leur donner la chance de faire l'essai des premières unités pilotes de la motomarine Orca Carbon. Les commentaires positifs que nous avons reçus nous laissent croire que nous sommes définitivement sur la bonne voie pour redéfinir l'industrie des sports motorisés. »

« Nos équipes d'ingénierie ont travaillé sans relâche pour surmonter les défis associés aux pénuries mondiales d'approvisionnement, et nous avons réussi à innover davantage pendant cette période difficile. Nous avons apporté des améliorations proactives à notre plateforme logicielle nous permettant de déployer rapidement de nouveaux designs électroniques dans un environnement de matériel informatique hautement abstrait. Plus de 20 modifications de cartes de circuit imprimé en vue d'une disponibilité à long terme des composantes ont été effectuées ce trimestre, confirmant la rapidité avec laquelle nous pouvons implanter des modifications notables, nous donnant ainsi un avantage concurrentiel afin de déployer d'autres innovations au fil de notre croissance. »

« Nous continuons de cibler trois aspects clés de l'entreprise : innover en matière de produit et de fabrication, poursuivre la mise sur pied d'une équipe de haut niveau afin de mener à bien notre ambitieuse feuille de route et faire croître les précommandes provenant du marché international. Le lancement annoncé dernièrement de notre réseau de recharge en Amérique du Nord et les travaux en cours pour la construction de notre nouvelle usine de production constituent d'excellents exemples de la mise en application de ce plan. L'avenir des véhicules hors route est électrique, et le travail que nous réalisons aujourd'hui contribue directement à notre mission consistant à accélérer un accès sans compromis aux grands espaces pour tous. »









1 Les précommandes de nouveaux véhicules Taiga sont annulables, et le dépôt est entièrement remboursable. Rien ne garantit donc que ces précommandes seront converties en ventes.

Résultats financiers du troisième trimestre (sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens)

Sauf indication contraire, les résultats comparent le troisième trimestre 2021 (30 septembre 2021) au troisième trimestre 2020 (30 septembre 2020).

Trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevant à 110 millions de dollars au 30 septembre 2021, comparativement à 7,8 millions de dollars au 31 décembre 2020.

Les dépenses en recherche et développement (R et D) ont atteint 1,1 million de dollars, comparativement à 551 000 $ pour la même période de l'exercice précédent.

Les frais généraux sont passés à 2,7 millions de dollars, comparativement à 163 000 $ pour la même période de l'exercice précédent.

Les frais de vente et marketing ont grimpé à 1,1 million de dollars en regard de 32 000 $ pour la même période de l'exercice précédent.

La perte nette pour le trimestre terminé le 30 septembre 2021 se chiffrait à 5,1 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 2,7 millions de dollars pour la même période de l'exercice précédent.

Mises à jour opérationnelles

Les premières unités pilotes de la motomarine Orca ont été testées avec succès par les clients et les médias, avec une réponse positive.

Installations des premières bornes de recharge dans des marinas du Québec et de l' Ontario .

Hausse des effectifs qui comptaient 134 employés à temps plein à la fin du troisième trimestre, avec une croissance de 30 % du côté de l'ingénierie depuis le dernier trimestre.

Nomination d'un nouveau vice-président des Opérations d'électrification, Doug Braswell , afin de superviser la croissance stratégique, les lancements de plateformes de véhicule et l'accélération de l'électrification de plateformes pour les véhicules de tiers.

Développement d'une nouvelle architecture logicielle abstraite innovatrice permettant des modifications rapides relativement aux pénuries de matériel électronique et au déploiement d'autres innovations.

Avancement des travaux à l'usine de Montréal, avec l'installation des chaînes de montage pour les motomarines pilotes, les blocs-batteries et les unités de traction. Introduction d'unités de traction à moto-variateur intégré exclusives de cinquième génération qui seront utilisées dans la production des motoneiges et motomarines, présentant une efficacité supérieure d'environ 3 % et une densité de puissance supérieure d'environ 11 % comparativement à la génération précédente.

Lancement en octobre de la tournée À vous les vagues, qui se déroulera dans diverses villes des États-Unis. Ces événements donneront aux personnes ayant réservé, au public et aux médias la chance d'essayer les premières unités pilotes de motoneige Orca Carbon.

Conférence téléphonique

La direction de Taiga tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui (12 novembre 2021) à 10 h heure de l'Est (7 h heure du Pacifique) pour discuter de ces résultats.

La direction de Taiga présentera la conférence téléphonique, qui sera suivi d'une période de questions et réponses.

Numéro sans frais : 877-660-6853

Numéro sans frais international : 201-612-7415

Nous vous prions de composer le numéro de téléphone de la conférence 10 minutes avant le début. Un téléphoniste enregistrera votre nom et le nom de votre organisation. Si vous éprouvez des difficultés pour vous connecter à la conférence téléphonique, veuillez contacter Gateway Investor Relations au 949-574-3860.

La conférence téléphonique sera diffusée en direct et accessible en rediffusion ici et dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Taiga. La présentation sera faite en anglais, et la Société rendra disponible une transcription en français de la présentation après l'événement en direct.

Une transmission différée par téléphone de la conférence sera également disponible après 13 h heure de l'Est le jour même, jusqu'au 19 novembre 2021.

Numéro sans frais de la transmission différée : 877-660-6853

Numéro sans frais international de la transmission différée : 201-612-7415

Identifiant pour la transmission différée : 13723318

À propos de Taiga

Taiga est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques qui surpassent les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis.

https://taigamotors.ca/fr/

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant la capacité de production de la nouvelle usine de production, la performance prévue du réseau de recharge, la capacité de déployer des bornes de recharge additionnelles dans les délais prévus, les tendances du marché, les taux de croissance d'ensemble du marché et les taux de croissance de l'entreprise, les objectifs et stratégies futurs de l'entreprise pour atteindre ces objectifs, les échéanciers prévus pour atteindre des capacités de production de masse, de même que le rendement prévu des expériences clients et de la demande pour les produits de Taiga. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement, mais pas toujours, à l'utilisation de termes prospectifs tels que « perspectives », « objectif », « peut », « pourrait », « sera », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « chercher », « anticiper », « croire », « devrait », « planifier » ou « continuer », ou d'autres expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs, et à la négative de l'un ou l'autre de ces termes. Les informations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont hors du contrôle de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les perturbations additionnelles réelles de la chaîne logistique et l'impact de telles perturbations sur l'exécution des commandes, l'annulation des précommandes de véhicules de l'entreprise, et ceux qui sont décrits dans les rapports de gestion des périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2021 ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus définitif sans placement daté du 26 mars 2021 de Taiga (anciennement Canaccord Genuity Growth II Corp.).

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront, ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondées se réaliseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse sont assorties de ces avertissements. Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué et, sauf si la loi applicable l'exige, Taiga ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Taiga Motors Corporation

Renseignements: Contact de l'entreprise : Tatiana Ramirez, responsable des relations publiques, Corporation Moteurs Taiga, [email protected]; Bradley Grill, directeur des communications, Corporation Moteurs Taiga, [email protected]

Liens connexes

https://taigamotors.ca/