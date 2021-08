Augmentation du carnet de commande de Taiga de 86% pour atteindre 2 312 unités précommandées au 31 juillet 2021, par rapport à 1 246 au 31 décembre 2020 découlant d'une hausse de la demande. Demande continue pour l'électrification des flottes avec des commandes de 57 opérateurs commerciaux mondiaux inscrits au programme de flotte Taiga.

Expansion des opérations manufacturières dans une nouvelle installation à Montréal qui a plus que doublé la superficie de production initiale pour l'année prochaine.

Annonce d'un soutien gouvernemental de 50 millions de dollars pour une installation de fabrication à grande échelle qui devrait porter la capacité de production de Taiga à 80 000 unités d'ici 2025.

Conclusion réussie d'une opération admissible avec Canaccord Genuity Growth II Corp. ("CGGZ") résultant en une entrée de fonds d'environ 151 millions de dollars.

MONTRÉAL, le 16 août 2021 /CNW Telbec/ - Corporation Moteurs Taiga (« Taiga ») (TSX : TAIG), un chef de file dans la fabrication de véhicules électriques hors route a présenté ses résultats financiers et opérationnels pour son deuxième trimestre clos le 30 juin 2021.

« Le premier semestre de 2021 a été marqué par une croissance transformationnelle et plusieurs réalisations marquantes, notamment notre transition réussie en une société publique," a déclaré Sam Bruneau, PDG de Taiga. "Depuis notre entrée en bourse, nous avons constaté une augmentation de la sensibilisation et de la demande de la part des flottes et des particuliers. »

« Durant le deuxième trimestre, notre équipe a fait preuve d'une agilité impressionnante pour mitiger les problèmes de chaîne d'approvisionnement résultant de la COVID-19 et de la pénurie mondiale de microprocesseurs en concevant une nouvelle architecture de puce qui nous permettra de commencer les livraisons aux clients sur nos deux gammes de produits cette année. Nous avons également fait des investissements supplémentaires dans l'automatisation afin d'augmenter la capacité de production dans une nouvelle usine à Montréal pour mieux répondre à la demande croissante de nos motomarines et motoneiges. »

« Pour l'avenir, nous avons les ressources nécessaires pour réaliser des efforts de production accrus et nous continuerons à être efficaces financièrement alors que nous investirons dans notre nouvelle installation de production de masse et que nous augmenterons la production au cours des prochains mois. Étant le seul fabricant de véhicules électriques de sport motorisés en série, nous continuerons à dépasser les limites technologiques pour accélérer davantage l'électrification hors route. »

Résultats financiers du deuxième trimestre (Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire). Les résultats comparent le deuxième trimestre 2021 (30 juin 2021) au deuxième trimestre 2020 (30 juin 2020), sauf indication contraire.



Trésorerie et des équivalents de trésorerie de 125,5 millions de dollars au 30 juin 2021, comparé à 7,8 millions de dollars au 31 décembre 2020.

Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont augmenté à 1,5 million de dollars, comparé à un montant négatif de 264 000 $ pour la même période l'année précédente.

Les charges générales et administratives (G&A) ont augmenté à 2,3 millions de dollars, comparé à 114 000 $pour la même période l'année précédente.

Les dépenses de ventes et de marketing (S&M) ont augmenté à 754 000 $ par rapport à 36 000 $ pour la même période l'année dernière.

La perte nette pour le semestre terminé le 30 juin 2021 était de 55 millions de dollars.

Mise à jour opérationnelle

Refonte des processus de fabrication et approvisionnement de nouvelles puces afin de faire face à la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Lancement de la configuration personnalisée en ligne pour les clients de motomarine dont la livraison est prévue cette année.

Les premières unités pilotes de production de motomarines sortent de la ligne de production à la nouvelle installation de Montréal.

Doublé les effectifs, plus de la moitié des employés étant des ingénieurs.

Nouvelle installation à Montréal - Le 30 avril 2021, la société a conclu un bail pour une nouvelle installation de 133 000 pieds carrés qui servira de siège social et d'usine de production provisoire.

Installation de production en masse - Le 20 juillet 2021, Taiga a annoncé des promesses gouvernementales d'une envergure de 50 millions de dollars en vue de la construction d'une installation de production en série. L'installation aura une capacité de production annuelle pouvant atteindre 80 000 unités et 3 gigawattheures en production de blocs et de modules de batteries.

À propos de Taiga

Taiga est une entreprise canadienne, fondée en 2015, qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques qui surpassent les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour plus d'informations, visitez le site www.taigamotors.ca.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant le rendement prévu de l'installation de Shawinigan, les délais de production prévus et la demande des clients pour les produits de Taiga. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement, mais pas toujours, à l'utilisation de termes prospectifs tels que « perspectives », « objectif », « peut », « pourrait », « sera », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « chercher », « anticiper », « croire », « devrait », « planifier » ou « continuer », ou d'autres expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs, et à la négative de l'un ou l'autre de ces termes. Les informations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont hors du contrôle de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, le fonctionnement efficace du configurateur, d'autres perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'impact de ces perturbations sur la capacité à honorer les commandes, ainsi que ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus définitif sans placement daté du 26 mars 2021 de Taiga (anciennement Canaccord Genuity Growth II Corp.).

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront, ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse sont assorties de ces avertissements. Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué et, sauf si la loi applicable l'exige, Taiga ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

