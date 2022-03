Demande en croissance accélérée grâce à une hausse des précommandes 1 de 161 % à 2 356 unités 2 au 31 décembre 2021, comparativement à 901 unités 2 au 31 décembre 2020. Les exploitants commerciaux comptent pour environ 20 % du nombre total de précommandes.

à Atteinte d'un jalon en matière de fabrication, soit la production des premières motoneiges électriques destinées aux consommateurs pendant le trimestre et le début des premières livraisons le 18 mars 2022.

Situation financière solide, avec très peu d'endettement avec 87 millions $ en liquidités au 31 décembre 2021.

MONTRÉAL, le 28 mars 2022 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX : TAIG) (« Taiga » ou la « Société »), une entreprise innovatrice de fabrication de véhicules électriques hors route, a aujourd'hui annoncé ses résultats financiers et d'exploitation pour le quatrième trimestre et l'exercice 2021, se terminant le 31 décembre 2021.

Commentaire de la direction

« Le quatrième trimestre représentait un jalon pour Taiga. Après avoir surmonté les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et d'autres obstacles, nous avons fabriqué notre première série de motoneiges électriques et avons amorcé nos toutes premières livraisons le 18 mars 2022. Cette réalisation marque le passage à l'électrification dans l'industrie des sports motorisés », indique Samuel Bruneau, président et directeur général de Taiga.

« En repensant à 2021, je suis fier de ce que nos équipes ont réussi à accomplir. En plus de terminer notre première production de motoneiges malgré les contraintes relatives à la chaîne d'approvisionnement mondiale, nous avons étendu nos opérations, plus que triplé notre effectif, lancé un réseau de bornes de recharge hors route et fait notre entrée en bourse. »

Taiga continue d'accorder la priorité à trois actions clés de l'entreprise, soit accélérer la production et les livraisons à l'échelle mondiale, établir une culture de haute performance et intensifier la notoriété de notre marque. L'avenir des véhicules hors route est électrique, et Taiga vise à soutenir directement sa mission d'accélérer l'accès au plein air pour tous, sans compromis.

Faits saillants financiers du quatrième trimestre (tous les montants sont en dollar canadien, à moins d'indication contraire)

Liquidités de 87 millions $ au 31 décembre 2021, comparativement à 110 millions $ au 30 septembre 2021.

Augmentation des frais (déduction faite des crédits d'impôt) en recherche et développement à 2,2 millions $ par rapport à 1,1 million $ au troisième trimestre de 2021.

Hausse des charges générales et administratives à 8,0 millions $ par rapport à 2,7 millions $ au troisième trimestre de 2021.

Hausse des frais de vente et de commercialisation à 1,5 million $ par rapport à 1,1 million $ au troisième trimestre de 2021.

Perte nette pour le trimestre de 11,3 millions $ par rapport à 5,1 millions $ au troisième trimestre de 2021.

Mises à jour sur l'exploitation au quatrième trimestre

Fabrication de la première série de motoneiges électriques.

Lancement d'un réseau de bornes de recharge hors route et installation des deux premiers sites de recharge comptant des stations de niveau 2 et de niveau 3 au Québec.

Augmentation de l'effectif à 187 employés à temps plein à la fin de 2021, dont environ la moitié est consacrée à l'ingénierie.

Nomination d'Eric Bussières au poste de chef de la direction financière.

Perspectives

Le 18 mars 2022, la Société a annoncé qu'elle avait commencé la livraison de ses premières motoneiges NomadMC. Le modèle Nomad 2022 de Taiga est la première motoneige électrique de série vendue au monde. Le 18 mars 2022, la Société a finalisé également une entente de prêt relativement à de l'équipement d'une valeur de 30 millions $ avec une entité gouvernementale.

À la lumière de ces importants jalons, Taiga travaille sans relâche pour accélérer sa production et ses livraisons en 2022. Étant donné la pénurie de semiconducteurs à l'échelle mondiale, Taiga s'est approvisionnée en d'autres matériaux pour ses véhicules et a réussi à se procurer des puces pour 1 000 unités. Toutefois, la production de 2022 sera limitée par d'autres facteurs, notamment la disponibilité des matières premières et d'autres composantes, l'optimisation du processus de fabrication et les économies de coûts liées au volume. Pour l'année 2023, Taiga s'est procuré de manière stratégique des composantes à long délai de livraison pour permettre l'accélération prévue de sa production.

Téléconférence

L'équipe de direction de Taiga tiendra une téléconférence aujourd'hui (28 mars 2022) à 9 h, heure normale de l'Est (6 h, heure normale du Pacifique) pour discuter de ces résultats.

Numéro sans frais : 877-407-6184

Numéro international : +1 201-389-0877

La téléconférence sera diffusée en direct. Il sera possible d'en écouter l'enregistrement ici et par l'intermédiaire de la section des investisseurs du site web de Taiga.

L'enregistrement de la téléconférence sera accessible la journée même après 12 h, heure normale de l'Est, et jusqu'au 4 avril 2022.

Numéro sans frais pour accéder à l'enregistrement : 877-660-6853

Numéro international pour accéder à l'enregistrement : +1 201-612-7415

Code de l'enregistrement : 13727263

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, consultez www.taigamotors.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Une telle information inclut, sans toutefois s'y limiter, de l'information sur nos objectifs et les stratégies en place pour les atteindre, les opérations, les résultats financiers et la situation prévus de la Société, les attentes en matière des tendances du marché, les taux de croissance du marché en général et les taux de croissance de la Société, les objectifs futurs de la Société et les stratégies en place pour les atteindre, les échéanciers attendus pour atteindre des capacités de production de masse, l'intensification de l'exploitation de notre installation actuelle et le développement de la deuxième, la capacité de production de la nouvelle installation de production, le rendement prévu du réseau de de bornes de recharge, la capacité à déployer d'autres stations de bornes de recharge dans les délais prévus, le rendement prévu quant à l'expérience des consommateurs et la demande des consommateurs pour nos produits, ainsi que l'information concernant nos croyances, plans, attentes, prévisions, estimations et intentions.

On reconnaît l'information prospective à l'utilisation d'expressions ou de termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », ou « continuer », et à la forme négative de l'un ou l'autre de ces termes ainsi qu'à d'autres termes similaires, y compris la mention d'hypothèses, bien que ce ne soit pas toute l'information prospective qui contient ces expressions et termes. L'information prospective est fournie dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et son champ d'activité, ses opérations, ses perspectives et les risques auxquels elle est exposée à un moment précis dans le contexte des développements antérieurs et potentiels et, par conséquent, le lecteur est averti qu'une telle information pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur plusieurs hypothèses et implique divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués, ou sous-entendus, par cette information prospective. Parmi ces risques et incertitudes figurent, sans toutefois s'y limiter, d'autres perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'impact de ces perturbations sur la capacité à honorer les commandes, l'annulation des précommandes de véhicules de la Société ainsi que ceux décrits à la section sur l'analyse et la discussion avec la direction concernant la période de trois mois et celle de douze mois se terminant le 31 décembre 2021, et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée sur son profil SEDAR le 28 mars 2022 à l'adresse sedar.com (anglais, français à venir).

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés.

Toute l'information prospective incluse dans le présent communiqué de presse est assortie de ces avertissements et rien ne garantit que les résultats ou développements que nous prévoyons se concrétiseront ou, même s'ils se concrétisent en grande partie, qu'ils entraîneront les conséquences ou effets escomptés pour notre entreprise, sa situation financière ou les résultats de son exploitation. Sauf indication contraire aux présentes ou à moins que le contexte n'indique autre chose, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est fournie à la date de ce dernier et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier une telle information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

____________________________ 1 Il est possible pour les clients d'annuler les précommandes de véhicules Taiga et de recevoir un remboursement complet du dépôt, et rien ne garantit que ces précommandes seront converties en ventes.

2 Le nombre de précommandes a été ajusté par la soustraction de 345 unités précommandées par des détaillants qui ont reçu un remboursement ou devraient sous peu recevoir un remboursement en raison du passage à un modèle hybride de livraison directement au consommateur.

SOURCE Corporation Moteurs Taiga

Renseignements: Contact de l'entreprise: Relations avec les investisseurs, Shahroz Hussain, [email protected]; Relations avec les medias, Bradley Grill, [email protected]