Le leader chevronné se joint à l'entreprise de véhicules électriques hors route révolutionnaires, au

moment où elle accélère ses capacités de production pour ses modèles de

motomarines et de motoneiges récréatives

MONTRÉAL, le 9 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Corporation Moteurs Taiga (« Taiga » ou « la Société ») (TSX: TAIG), un fabricant chef de file de véhicules électriques hors route, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Eric Bussières au poste de chef de la direction financière de la Société, avec entrée en fonction le 15 novembre 2021. Afin d'assurer une transition fluide, M. Bussières travaillera en étroite collaboration avec Mark Orsmond, chef de la direction financière actuel, qui restera au sein de l'entreprise dans un rôle consultatif jusqu'au 30 novembre 2021.

« J'aimerais remercier Mark pour tout son travail et son dévouement à l'endroit de Taiga, ainsi que pour sa contribution au cours de la dernière année dans notre passage de startup à société ouverte, ce qui nous a positionné pour débuter la production de notre gamme entièrement électrique de véhicules hors route innovateurs », a déclaré Sam Bruneau, chef de la direction et cofondateur de Taiga. « Grâce à un solide plan de transition et aux conseils de Mark, Eric sera en mesure d'intégrer de manière harmonieuse son rôle de chef de la direction financière, alors que nous entamons la prochaine phase de croissance de Taiga. »

Eric Bussières apporte chez Taiga près de trois décennies d'expérience en finance et en fusions et acquisitions. Ayant été dans des postes de haute direction en finance depuis 2005, Eric Bussières est un leader reconnu, stratégique et axé sur les résultats. Avant cette nomination, il occupait le poste de vice-président principal et chef de la direction financière pour Uni-Select, où il dirigeait les services de la comptabilité, des relations avec les investisseurs, des impôts, de la finance d'entreprise, de la gestion des risques et de la trésorerie pour une société de 1,7 milliard de dollars et comptant plus de 4 000 employés. Eric Bussières a également passé plus de 10 ans chez CAE, un leader mondial en services d'aviation civile, de sécurité et de soins de santé, où il a occupé diverses fonctions ayant culminé dans le rôle de vice-président des finances, des produits de simulation, de la formation civile et des services.

« Eric constitue un ajout extraordinaire à l'équipe de direction de Taiga, au moment où nous accélérons la production de véhicules et mettons sur pied nos équipes pour une expansion internationale », a déclaré Sam Bruneau, chef de la direction et cofondateur de Taiga. « Son expérience et ses réalisations passées à titre de membre de la direction dans des sociétés ouvertes ayant des activités internationales en font le candidat idéal pour diriger les finances et les efforts de planification stratégique de Taiga qui facilite notre mission visant à accélérer l'électrification des véhicules hors route ».

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe de direction de Taiga et je me réjouis de l'occasion de diriger le département des finances dans cette entreprise innovatrice à croissance rapide, qui mise sur la création de valeur. Taiga révolutionne véritablement l'industrie des sports motorisés dans le but précis de transformer la façon dont les gens explorent les grands espaces, sans compromis », a affirmé Eric Bussières.

À propos de Taiga

Taiga est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques qui surpassent les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis.

https://www.taigamotors.ca.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement, mais pas toujours, à l'utilisation de termes prospectifs tels que « perspectives », « objectif », « peut », « pourrait », « sera », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « chercher », « anticiper », « croire », « devrait », « planifier » ou « continuer », ou d'autres expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs, et à la négative de l'un ou l'autre de ces termes. Les informations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont hors du contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les échéanciers prévus pour atteindre des capacités de production de masse, d'autres perturbations de la chaîne logistique et l'impact de telles perturbations sur l'exécution des commandes, ainsi que ceux décrits dans le rapport de gestion pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2021, et ceux qui sont décrits à la rubrique « facteurs de risque » du prospectif définitif sans placement daté du 26 mars 2021 de Taiga (anciennement Canaccord Genuity Growth II Corp.).

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront, ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse sont assorties de ces avertissements. Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué et, sauf si la loi applicable l'exige, Taiga ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Taiga Motors Corporation

Renseignements: Contacts de la Société: Tatiana Ramirez, responsable des relations publiques, Corporation Moteurs Taiga, [email protected]; Bradley Grill, directeur des communications, Corporation Moteurs Taiga, [email protected]

