MONTRÉAL, le 24 mars 2023 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (« Taiga » ou la « Société ») (TSX: TAIG), un chef de file dans la fabrication de véhicules électriques hors route, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait mené à bien la clôture de son émission déjà annoncée, par voie de placement privé, d'un montant en capital global de 40,15 M$ de débentures convertibles garanties à 10 % échéant le 31 mars 2028 (les « débentures ») (collectivement, le « placement privé »). Deux investisseurs institutionnels, Northern Private Capital (avec les membres de son groupe et les fonds sous sa gestion et sous celle des membres de son groupe, « NPC »), et Investissement Québec (« IQ » et, avec NPC, les « investisseurs »), ont souscrit l'intégralité du placement privé, chacun ayant respectivement souscrit 25,15 M$ et 15 M$ de débentures. La Société a réalisé un produit net d'environ 36 M$, après déduction des frais liés à l'opération. Le communiqué de presse de la Société annonçant le placement privé, qui a été publié le 17 mars 2023, contient d'autres précisions.

« Le capital réuni dans le cadre de ce placement aidera Taiga à accélérer sa production de véhicules de sports motorisés électriques primés et à enchaîner avec la livraison des véhicules Taiga tant attendus par les clients, a déclaré Sam Bruneau, président directeur général et cofondateur de Moteurs Taiga. Notre équipe, forte de 269 employés, a jeté les assises permettant à Taiga d'être à l'avant-garde de l'électrification de sports motorisés et maintenant, grâce au soutien fourni par ces investisseurs de taille, nous sommes emballés par la perspective de conserver notre avance technologique et de poursuivre nos efforts visant à révolutionner le secteur des sports motorisés. »

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids et des spécifications thermiques extrêmes nécessaires pour surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.taigamotors.com.

Renseignements: Relations avec les investisseurs: Shahroz Hussain, [email protected]