Support conjoint de 50M$ provenant des gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux pour une installation de production de masse de motoneiges, motomarines, bloc-piles et systèmes de motorisation électriques à Shawinigan au Québec.

au Québec. Grâce à l'utilisation des technologies d'avant-garde, la production de masse de ces engins de sports motorisés devrait débuter dès la seconde moitié de 2022.

Une fois complètement fonctionnelle, l'usine aura une capacité annuelle de production de 80 000 unités et de 3 gigawatts-heures en bloc-piles et modules de production.

SHAWINIGAN, QC, le 12 juill. 2021 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (Taiga) (TSX : TAIG), un chef de file dans la manufacture de véhicules électriques hors route annonce aujourd'hui un investissement conjoint de 50M$ pour supporter l'usine de production de masse de Shawinigan.

Ce projet de développement représente un investissement d'environ 125,17 M$. Taiga recevra le soutien de tous les paliers gouvernementaux pour un total de 50 M$ (10 M$ du gouvernement fédéral, 30 M$ du gouvernement provincial et 10 M$ de la municipalité). Avec le développement de cette nouvelle usine, Taiga envisage de pouvoir accélérer la production de ses plateformes de véhicules hors route et de ses groupes motopropulseurs tout en optimisant et automatisant sa production de batteries. Compte tenu de l'approche de l'entreprise, qui consiste à concevoir des unités de puissance et des plateformes de véhicules à partir d'une feuille blanche, cette nouvelle capacité de fabrication aura un impact direct sur le transport des véhicules tout-terrain et sur l'environnement.

Le Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'Honorable François-Philippe Champagne, le Ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Éric Girard, le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet et le maire de la Ville de Shawinigan, M. Michel Angers en ont fait l'annonce aujourd'hui. Ils étaient accompagnés de M. Samuel Bruneau, PDG et cofondateur de Taiga.

Une étape importante pour Taiga et l'électrification des véhicules hors route

Première dans l'industrie des sports électriques, l'usine utilisera une approche modulaire et intégrée verticalement, en tirant parti des points communs de la plateforme technologique matérielle et logicielle propriétaire pour toutes les constructions de véhicules. Cela permettra d'accroître les économies d'échelle et de réduire les délais de développement des nouveaux véhicules.

Les progrès de la fabrication automatisée ont permis à Taiga d'innover dans les processus de production de groupes motopropulseurs électriques. Cela réduira les coûts et accélérera l'électrification du secteur des véhicules tout-terrain. La nouvelle usine de production à haut volume des véhicules de sports motorisés devrait être opérationnelle dans la seconde moitié de 2022 avec la fabrication de motomarines et de motoneiges Taiga et permettra une flexibilité dans la mise en marché des nouveaux véhicules hors route. Parallèlement à la production de véhicules, l'installation de Shawinigan sera capable de produire annuellement trois (3) gigawatt-heures de modules et de blocs de batteries.

Shawinigan est un écosystème canadien d'électrification des transports dynamique, en pleine croissance et soutient un solide réseau de chaînes d'approvisionnement à travers le Québec. Le projet devrait permettre de créer 370 emplois de haute qualité et de développer une chaîne d'approvisionnement locale de matériaux et de composants.

Citations

« Notre gouvernement appuie les entreprises du pays pour qu'elles deviennent des chefs de file mondiaux dans la fabrication de véhicules verts créant des emplois fiables. L'arrivée des Moteurs Taïga en Mauricie fait partie intégrante de nos efforts pour que la région participe pleinement à la relance économique en mettant à profit le talent des gens d'ici. Notre gouvernement continuera de soutenir les entreprises pour qu'elles puissent participer aux efforts qui permettront de bâtir une économie axée sur une croissance propre, notamment en investissant dans la fabrication de véhicules carboneutres. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'innovation est au cœur des priorités de notre gouvernement, et nous soutenons avec fierté des projets comme ceux des Moteurs Taiga, qui permettent de contribuer à un environnement moins polluant. En propulsant un nouveau secteur d'activité 100 % électrique au Québec, ce projet s'inscrit parfaitement dans notre plan de relance pour une économie durable, verte et innovante. Les valeurs des Moteurs Taiga concordent également avec nos priorités en matière d'électrification des transports, de lutte aux changements climatiques et de développement économique régional structurant. En misant sur ce projet novateur à Shawinigan, nous investissons aussi dans le mieux-être des générations futures. »

- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic‒Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Taiga a le potentiel de se positionner avantageusement sur le marché en pleine croissance des véhicules électriques. Son projet s'inscrit dans notre volonté d'investir dans cette filière manufacturière afin d'assurer la transition du Québec vers l'électrification des transports. C'est ainsi que nous atteindrons nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre et que nous bâtirons une nouvelle économie plus verte, prospère et durable. »

- Éric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

« L'engouement pour les véhicules électriques est en forte croissance à l'échelle mondiale. Taiga, qui se spécialise dans les véhicules récréatifs, a tout ce qu'il faut pour se positionner avantageusement sur le marché. En construisant sa nouvelle usine dans la région de la Mauricie, l'entreprise pourra bénéficier de notre environnement d'affaires stimulant et de notre main-d'œuvre qualifiée pour poursuivre sa croissance. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la Mauricie

« Taiga est une source de fierté dans la région de la Mauricie depuis sa création en 2015, au Centre d'entrepreneuriat Alphonse-Desjardins de Shawinigan. Cette entreprise d'avant-garde passe maintenant en vitesse supérieure avec ce projet ambitieux. L'implantation de sa nouvelle usine à Shawinigan permettra à notre région de développer davantage son expertise dans le secteur de l'électrification des transports et contribuera à relancer avec force l'économie de la Mauricie. »

- Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts)

« Cette usine permettra à Taiga de devenir le premier manufacturier canadien de véhicules électriques à intégrer conjointement l'assemblage de groupe motopropulseur et les plateformes de véhicules électriques sous le même toit pour une efficience maximale. Grâce au financement provenant des gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux, nous serons capables d'augmenter rapidement notre capacité manufacturière tout en poursuivant nos travaux d'innovation pour que le Québec et le Canada puissent demeurer des leaders dans la disruption du marché mondial des sports motorisés vers un avenir plus positif d'exploration en plein air sans compromis. »

- Samuel Bruneau, PDG et co-fondateur, Taiga

À propos de Corporation Moteurs Taiga

Taiga est une entreprise canadienne, fondée en 2015, qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques qui surpassent les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces sans compromis. Pour plus d'informations, visitez le site www.taigamotors.ca.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant le rendement prévu de l'installation de Shawinigan, les délais de production prévus et la demande des clients pour les produits de Taiga. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement, mais pas toujours, à l'utilisation de termes prospectifs tels que « perspectives », « objectif », « peut », « pourrait », « sera », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « chercher », « anticiper », « croire », « devrait », « planifier » ou « continuer », ou d'autres expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs, et à la négative de l'un ou l'autre de ces termes. Les informations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont hors du contrôle de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, le fonctionnement efficace du configurateur, d'autres perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'impact de ces perturbations sur la capacité à honorer les commandes, ainsi que ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus définitif sans placement daté du 26 mars 2021 de Taiga (anciennement Canaccord Genuity Growth II Corp.).

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront, ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse sont assorties de ces avertissements. Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué et, sauf si la loi applicable l'exige, Taiga ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Taiga Motors Corporation

Renseignements: Coordonnées - Relations avec les investisseurs : Cody Slach and Tom Colton, Gateway Group, (949) 574-3860, [email protected]; Coordonnées - Relations publiques : Tatiana Ramirez, Corporation Moteurs Taiga, [email protected]

