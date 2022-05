Le métavers changera radicalement notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de communiquer. Les gens vivront dans une nouvelle ère d'expérience numérique. Sans aucun doute, le contenu créatif jouera également un rôle important dans le métavers. Afin d'encourager les parties prenantes concernées à découvrir la créativité et l'énergie de l'innovation technologique et à explorer de nouveaux médias et de nouvelles formes de narration pour le contenu immersif à Taïwan, la bourse de contenu immersif de TAICCA appuie le cofinancement ou la coproduction de projets de contenu d'expériences immersives.

Taïwan est fière de ses professionnels innovateurs, de son infrastructure nationale d'accès Internet à large bande et de ses industries prospères qui sont en contact étroit avec le monde. La création de l'écosystème du métavers nécessitera une synergie entre plusieurs industries clés, mais la partie la plus importante est le contenu. Au cours des dernières années, la réalité étendue (XR) taïwanaise et le contenu immersif ont offert des performances exceptionnelles sur la scène mondiale reconnues par des jurys et des festivals internationaux. De nombreuses œuvres de la XR taïwanaise ont été sélectionnées pour le Tribeca Film Festival, le New Images Festival, le Festival international du film d'animation d'Annecy, le Raindance Immersive Award, le Cannes XR Award, le SXSW et le Ars Electronica. En 2021, sept œuvres de Taïwan ont été sélectionnées pour le 78e Festival international du film de Venise. La Taïwan est l'endroit dans le monde où l'on peut trouver tous les acteurs nécessaires au développement de cet écosystème.

TAICCA fait la promotion du programme international de cofinancement et de coproduction de contenu immersif 2022 et invite les créateurs à encourager le développement de contenu immersif pour constituer des réponses créatives et explorer des récits innovateurs. Les projets de contenu immersif proposés peuvent être interactifs, multijoueurs, RA, RV, RM, tactiles, sonores ou basés sur la localisation. Chaque projet sélectionné recevra jusqu'à 120 000 USD (3,5 millions NTD), et l'appel à tous prendra fin le 15 juin 2022.

Visitez le site Web officiel de TAICCA pour en savoir plus : https://en.taicca.tw/article/5f18b19f

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1821580/2022________bn_800_550.jpg

SOURCE Taiwan Creative Content Agency

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Erica Hsu, [email protected]