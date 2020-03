Tactio ajoute un programme « COVID-19 » sur Tactio Care, sa plateforme de télésurveillance des patients à domicile utilisée en Amérique du Nord et en Europe

MONTRÉAL, le 18 mars 2020 /CNW/ - En réponse à l'épidémie mondiale de coronavirus, Tactio Santé a rapidement développé un programme COVID-19 qui permet aux professionnels de la santé de télésurveiller et communiquer avec les patients diagnostiqués COVID-19 à risque modéré dans le confort et la sécurité de leur domicile afin de préserver des lits aux soins intensifs pour les patients à haut risque.

Face à l'urgence de l'épidémie de Covid-19, Tactio s'est engagé à supporter ses partenaires, clients et professionnels de la santé en développant très rapidement un programme COVID-19 conçu pour suivre de nombreux patients à risque moyen pouvant recevoir leurs soins à domicile grâce à la télésurveillance. L'objectif est d'assurer un télésuivi de ces patients ne nécessitant pas une hospitalisation, évitant ainsi de surcharger les établissements de santé et les professionnels de la santé.

Le programme COVID-19 de Tactio intègre des fonctionnalités telles que la saisie des symptômes du COVID-19 sur le smartphone du patient, le suivi de sa température corporelle et de sa fréquence respiratoire. Le système Tactio Care permet aussi de générer des alertes cliniques intelligentes en plus d'intégrer la vidéoconférence et la messagerie sécurisée dans le protocole de soin entre le patient et le professionnel de la santé.

UNE STRATÉGIE DE STRATIFICATION DES RISQUES POUR GÉRER LA CAPACITÉ D'ACCUEIL EN HÔPITAL

Une fois que le patient est déclaré positif au test COVID-19, il est classé selon l'un des trois niveaux de risques : faible, modéré ou élevé.

Les patients à faible risque peuvent généralement être renvoyés chez eux et mis en quarantaine avec la recommandation de prendre soin d'eux-mêmes et on leur demande de rappeler si leur état ou leurs symptômes s'aggravent.

Les patients à risque modéré sont également renvoyés chez eux et mis en quarantaine pour permettre à l'hôpital réserver des lits pour les patients à risque élevé. C'est là que la télésurveillance des patients entre vraiment en jeu car elle permet le suivi par smartphone à domicile de ces patients à risque modéré en collectant leurs symptômes et mesures, et en guidant leur traitement grâce à l'échange de

Messages texte sécurisés,



Documents ou photos,



Liens Web,



Appels vidéo.

Les patients à risque élevé sont pris en charge et hospitalisés pour une surveillance et dispense de soins continus dans des unités des soins intensifs ou en réanimation.

COMMENT NOUS AVONS CONSTRUIT LE PROGRAMME COVID-19

À la mi-février, compte tenu de l'escalade rapide du nombre de cas en Europe, Tactio Santé a mis en place une « équipe tactique d'intervention » en partenariat avec un tel groupe en Suède chez Telia, pour suivre, préparer et répondre à cette crise sanitaire sans précédent. Notre groupe de travail, composé de programmeurs, d'ingénieurs et de médecins, a travaillé à l'élaboration d'un programme de soins efficace qui permet le suivi à distance des patients à risque modéré.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Facilitant la communication entre les personnes en quarantaine et les prestataires de soins de santé, les patients porteurs et infectés par le COVID-19 sont surveillés avec la plateforme Tactio Care directement à leur domicile. La technologie et l'analyse de télésurveillance de Tactio Care fournissent aux professionnels de la santé impliqués dans le programme COVID-19 une aide précieuse à la décision clinique pour faciliter l'identification précoce et la surveillance quotidienne de tout changement physiologique qui pourrait indiquer une détérioration de l'état du patient, afin d'intervenir plus tôt si nécessaire et d'obtenir de meilleurs résultats.

« Dans la crise actuelle, nous sommes fiers de répondre aux demandes de chez nous au Québec ainsi que chez nos clients aux États-Unis et en Europe en matière de technologie de télésurveillance des patients avec un niveau de qualité certifié ISO. En effet, l'ajout d'un programme COVID-19 à notre plateforme Tactio Care permet d'assurer un télésuivi à distance des patients à risque modéré ne nécessitant pas obligatoirement une hospitalisation, évitant de surcharger les établissements de santé et leur permettant ainsi de préserver la capacité hospitalière pour sauver les patients à haut risque, qui trop souvent peuvent être des aînés qui nous sont chers », précise Michel Nadeau, PDG du groupe Tactio Santé.

Le programme COVID-19 a été élaboré selon les dernières informations disponibles auprès des autorités sanitaires officielles telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le Centre de contrôle des maladies (CDC) et Santé Canada en plus des retours avec les cliniciens que nous desservons et notre commission médicale.

Pour toute information sur l'utilisation immédiate de ce programme, contactez-nous par courriel à [email protected]. Le programme est disponible dès maintenant en français, anglais et espagnol en mode « SaaS » et mobile au Canada et aux États-Unis, et plus tard cette semaine en Europe en anglais, français, espagnol et suédois.

À PROPOS DE TACTIO

Télésurveillance des patients à domicile simplifiée et enrichissante - pour vous et vos patients. Tactio Santé offre l'expérience de soins connectés la meilleure et la plus accessible au monde pour les patients dans le confort de leur domicile. Combinant un logiciel de surveillance des patients à distance, des dispositifs médicaux connectés et une coordination des soins de santé par des experts, nous avons aidé, depuis 2009, plus de 4,5 millions de patients dans 135 pays et enregistré plus d'un milliard de données de santé avec notre plateforme intuitive et conviviale adaptée pour les aînés. En tant que partenaire de confiance des prestataires de soins - petits et grands - et nous nous engageons à vous aider à élargir vos soins de santé à domicile, à améliorer les résultats pour vos patients et à générer de nouveaux revenus entre les visites.

Renseignements: CONTACT VENTE, GROUPE SANTÉ TACTIO, Martin Leclerc, Directeur des ventes, [email protected]; CONTACT PRESSE, TACTIO HEALTH GROUP, Michel Nadeau Ing., PDG, [email protected]

