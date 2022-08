MONTRÉAL et QUÉBEC, le 2 août 2022 /CNW/ - Tacora Resources Inc. (« Tacora » ou la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui que Heng Vuong se joindra à la Compagnie au titre de vice-président directeur et chef des finances le 12 septembre 2022. M. Vuong dirigera les fonctions financières, de trésorerie, de fiscalité, de gestion des risques, de développement de l'entreprise et de comptabilité de Tacora et rendra compte directement à Joe Broking, président et chef de la direction.

« Je suis très heureux d'accueillir M. Vuong dans l'équipe de Tacora », a déclaré M. Broking. « L'expérience et les antécédents de Heng seront extrêmement précieux pour faire de Tacora un producteur de premier plan de minerai de fer de haute qualité pour l'avancement des processus d'acier vert et, sous réserve de la vérification finale du processus et de l'évaluation économique, peut-être le seul fournisseur nord-américain de manganèse de haute pureté pour le développement de la technologie avancée des batteries. »

M. Vuong se joindra à Tacora avec plus de 18 ans d'expérience dans le domaine de la banque d'investissement et des marchés financiers à Toronto, New York et Pékin, la plupart de ces années ayant été consacrées au secteur des métaux et des mines chez Goldman, Sachs & Co, une institution financière mondiale de premier plan. Dans son dernier rôle en tant que directeur général des services bancaires d'investissement, il a conseillé des entreprises dans les secteurs des ressources naturelles, de l'industrie, de la technologie et de l'immobilier.

M. Vuong est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, est originaire de Montréal et parle couramment l'anglais et le français et maîtrise le chinois mandarin.

À propos de Tacora Resources Inc.

Tacora est une entreprise privée qui se concentre sur la production et la vente de produits de minerai de fer de haute qualité qui améliorent l'efficacité et la performance environnementale de la fabrication de l'acier et, sous réserve de la vérification finale des procédés et de l'évaluation économique, le développement d'un produit au manganèse de haute pureté pour la technologie avancée des batteries. La société possède et exploite la mine Scully, un producteur de concentré de minerai de fer de 6 millions de tonnes par année située à Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. Elle détient également la mine Sydvaranger, une mine située à Sør-Varanger, en Norvège, qui est actuellement inexploitée et pour laquelle une étude de faisabilité a récemment été réalisée en vue d'une expansion jusqu'à 4 millions de tonnes de concentré de minerai de fer par an. Les investisseurs en capitaux de la société comprennent des fonds gérés par Proterra Investment Partners LP, Aequor Holdings LLC, Cargill, Inc., un fonds géré par Orion Mine Finance, Titlis Mining AS et MagGlobal LLC. La totalité du concentré de la mine Scully est achetée et commercialisée dans le monde entier par une filiale de Cargill Inc. Des informations supplémentaires sur la société sont disponibles sur le site www.tacoraresources.com.

