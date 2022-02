MONTRÉAL, 16 février 2022 /CNW/ - Tacora Resources Inc. (« Tacora ») a annoncé aujourd'hui la conclusion et les résultats finaux de sa sollicitation de consentement annoncée précédemment (la « sollicitation de consentement ») en ce qui concerne ses billets de premier rang de 8,250 % échéant en 2026 (les « billets »). Le montant total du capital des billets qui ont été dûment déposés et qui n'ont pas été dûment retirés à 17 h, heure de New York, le 14 février 2022, date d'expiration de la sollicitation de consentement, comme l'indique l'agent de compilation, était de 173 030 000 $, soit 98,87 % du montant total du capital des billets.

L'objectif de la sollicitation de consentement était d'obtenir l'approbation de modifier l'acte constitutif régissant les billets afin de permettre l'engagement d'une dette supplémentaire garantie et non garantie jusqu'à concurrence de 50,0 millions de dollars au total. L'adoption de la modification proposée exigeait la réception de consentements valides et non assermentés des détenteurs d'au moins une majorité du montant total en principal des billets (les « consentements requis »).

Les détenteurs des billets qui ont dûment transmis (et qui n'ont pas dûment révoqué) leur consentement recevront un paiement de consentement équivalant à 10 $ en espèces pour chaque 1 000 $ en capital des billets pour lesquels le consentement est reçu (les « frais de consentement »). La sollicitation de consentement a été faite conformément à la déclaration de sollicitation de consentement.

Jefferies LLC a agi à titre d'agent de sollicitation et IHS Markit a agi à titre d'agent de compilation dans le cadre de la sollicitation de consentement. Les demandes d'aide pour la transmission des consentements ou d'autres copies de la déclaration de sollicitation de consentement doivent être adressées à Ipreo LLC au 212 849-3880 ou au 888 593-9546 (sans frais) ou par courriel à [email protected], ou à Jefferies LLC au 203 708-5967 ou par courriel à [email protected] Le présent communiqué de presse n'est pas une offre de vente de titres ni une demande d'offre d'achat de titres.

À propos de Tacora Resources Inc.

Tacora est une société privée qui met l'accent sur la production et la vente de produits de minerai de fer de grande qualité et de haute teneur qui améliorent l'efficacité et le rendement environnemental de la fabrication de l'acier. La société possède et exploite la mine Scully, un producteur de concentré de minerai de fer de 6 millions de tonnes par année située à Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. Elle détient également la mine Sydvaranger, une mine située à Sør-Varanger, en Norvège, qui est actuellement inexploitée et pour laquelle une étude de faisabilité a récemment été réalisée en vue d'une expansion jusqu'à 4 millions de tonnes de concentré de minerai de fer par an. Les investisseurs en capitaux de la société comprennent des fonds gérés par Proterra Investment Partners LP, Aequor Holdings LLC, Cargill, Inc., un fonds géré par Orion Mine Finance, Titlis Mining AS et MagGlobal LLC. La totalité du concentré de la mine Scully est achetée et commercialisée dans le monde entier par une filiale de Cargill Inc. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur la société à l'adresse : www.tacoraresources.com .

Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent communiqué sont appelés « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la Securities Act et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des déclarations sur des intentions, des attentes, des objectifs et des plans de Tacora, ainsi que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots « s'attend », « anticipe », « a l'intention », « planifie », « croit », « cherche », « estime » et d'autres expressions semblables visent généralement à identifier des énoncés prospectifs. Comme ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, il y a des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, les événements ou les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou prévus par ces énoncés prospectifs, y compris la planification, les objectifs, les attentes, les intentions et d'autres facteurs de Tacora. Vous ne devriez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont fondés sur l'information dont Tacora dispose actuellement et à laquelle elle se réfère qu'à la date du présent communiqué de presse. Tacora n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs pour le public, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments. Toutefois, votre attention est attirée sur toute autre divulgation faite sur des sujets connexes dans des rapports périodiques ultérieurs déposés auprès de la Computershare Trust Company, N.A., à titre de fiduciaire en vertu de l'acte constitutif régissant les billets.

