MONTRÉAL, le 25 octobre 2021 /CNW/ - Tacora Resources Inc. (« Tacora » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui des changements à son équipe de la haute direction et à son conseil d'administration.

À la suite d'un examen stratégique, le conseil d'administration de Tacora est heureux d'annoncer la nomination de Joe Broking au poste de président et chef de la direction de la Société, en remplacement de Thierry Martel, à compter d'aujourd'hui. M. Broking a également été nommé au conseil d'administration. Il a occupé des postes de cadre supérieur à Tacora depuis sa formation, notamment plus récemment le poste de vice-président directeur et chef des finances de la Société.

« Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Thierry Martel pour son engagement et son apport à la création de Tacora. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans son prochain chapitre », a déclaré Nick Carter, président du conseil d'administration.

Personne-ressource pour les investisseurs et les analystes :

Joe Broking

Président et chef de la direction

Téléphone : +1 218 398-0079

Courriel : [email protected]

À propos de Tacora Resources Inc.

Tacora est une société privée qui met l'accent sur la production et la vente de produits de minerai de fer de grande qualité et de haute teneur qui améliorent l'efficacité et le rendement environnemental de la fabrication de l'acier. La société possède et exploite la mine Scully, un producteur de concentré de minerai de fer situé à Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, dont la capacité de production atteint six millions de tonnes par année. Elle détient également la mine Sydvaranger, une mine située à Sør-Varanger, en Norvège, qui est actuellement inexploitée et pour laquelle une étude de faisabilité a récemment été réalisée en vue d'une expansion pouvant atteindre quatre millions de tonnes de concentré de minerai de fer par année. Les investisseurs en capitaux de la société comprennent des fonds gérés par Proterra Investment Partners LP, Aequor Holdings LLC, Cargill, Inc., un fonds géré par Orion Mine Finance, Titlis Mining AS et MagGlobal LLC. La totalité du concentré de la mine Scully est achetée et commercialisée dans le monde entier par une filiale de Cargill Inc. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur la société à l'adresse www.tacoraresources.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations de nature prospective qui ont trait à nos attentes, nos croyances et nos intentions. Tous les énoncés autres que ceux qui portent sur des faits historiques sont des énoncés prospectifs ou sont susceptibles de l'être. Bien que Tacora estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs. Ils ne sont pas des garanties de performance future et les résultats réels peuvent donc différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs qui sont soumis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses qui pourraient entraîner des résultats différents de nos attentes. Les informations prospectives énoncées dans le présent communiqué reflètent les attentes de Tacora à la date du présent communiqué de presse et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Tacora n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

