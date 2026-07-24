Taco célèbre la première promotion de diplômés du programme de perfectionnement des cadres et renforce son engagement envers le développement du leadership

CRANSTON, Rhode Island, 24 juillet 2026 /CNW/ -- Taco annonce la première promotion de diplômés de son Programme de perfectionnement des cadres (PPG), une formation de deux ans proposée pour constituer un vivier de dirigeants à l'échelle mondiale.

Le PPG apporte aux dirigeants internes les stratégies, les points de vue et les compétences nécessaires à la gestion des équipes en phase avec la culture de Taco. Son impact reflète cette volonté durable de Taco d'investir dans les ressources humaines.

Chez Taco, le développement du leadership existait déjà dans le cadre d'initiatives individuelles ou au niveau du service. Ce parcours a été conçu pour proposer une stratégie de développement collaborative, des approches cohérentes en matière de management et des attentes harmonisées.

La structure en cohorte du PPG combine l'apprentissage immersif et la mise en pratique. Les participants adoptent un modèle à deux niveaux, d'abord en améliorant leur conscience d'eux-mêmes et leurs compétences en communication et en planification, puis en mettant davantage l'accent sur l'aide apportée aux autres par l'encadrement, la délégation, la résolution de conflits et le perfectionnement de l'équipe. Tout au long du programme, les participants utilisent ces compétences pour relever des défis opérationnels concrets.

Une caractéristique déterminante du cours est la participation active de l'équipe de direction, laquelle travaille directement avec les participants dans le cadre de discussions, de présentations d'enseignement par les participants et de réseautage informel. Le fait de mettre l'accent sur l'engagement de l'équipe de direction confirme avec force que le développement du leadership est une priorité absolue et un investissement dans l'avenir de l'entreprise.

« Vous avez renforcé votre capacité à diriger avec succès et à créer des occasions d'influencer, d'inspirer et de responsabiliser les autres », a déclaré Ben White, Président, lors de la remise des diplômes. « Votre façon de diriger au quotidien contribuera à façonner l'avenir de Taco. »

L'impact de l'initiative est évident. Les participants rapportent une confiance accrue, une sensibilisation à leur style de leadership personnel et une communication plus solide. Les cadres consacrant plus de temps au perfectionnement de leurs équipes, la collaboration s'est améliorée.

« Nous sommes tous confrontés aux mêmes défis que les cadres », a déclaré Thomas Materne, Directeur des services techniques. « Cette aventure nous a rapprochés, faisant de nous de meilleurs dirigeants et de Taco une entreprise plus forte. »

Pour les participants, l'aspect global a ouvert des perspectives et créé des liens.

« À l'heure où de nombreuses entreprises revoient à la baisse le nombre de leurs initiatives de développement, Taco continue d'investir dans la croissance du leadership, qui est au cœur de sa stratégie d'affaires et de sa culture d'entreprise », a déclaré Amr Fass, Directeur, Talents mondiaux.

Même si ce processus de développement est né au siège social aux États-Unis, il était prévu de le mettre en œuvre à l'échelle internationale. La première promotion était composée de leaders en Amérique du Nord et en Europe.

« Le développement du programme à l'échelle internationale visait à former des leaders présentant une base cohérente en matière de conscience de soi et de management, quel que soit leur rôle », a déclaré Victoria McCoy, Directrice des ressources humaines. « Au fur et à mesure de l'évolution du programme, rassembler des participants du monde entier favorise une approche unifiée du leadership. »

S'appuyant sur le succès de la première promotion, Taco envisage d'élargir et de peaufiner le programme, la deuxième version étant déjà en place. Les diplômés ont l'occasion d'améliorer leur parcours grâce à des expériences d'apprentissage, y compris le Sommet mondial sur l'apprentissage et le groupe de leadership du PPG.

Le PPG est un élément fondamental de la stratégie en matière de talents de l'entreprise qui permet à cette dernière de continuer à former des leaders qui guident les équipes, renforcent la culture et proposent des solutions fiables aux clients.

SOURCE Taco, Inc.

CONTACT : Regina Madden, Taco, [email protected]