Tables rondes virtuelles - Réflexion sur les pistes d'actions qui favorisent la participation des personnes racisées et Autochtones aux instances municipales

MONTRÉAL, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Commission de la présidence du conseil a amorcé une réflexion sur les pistes d'actions qui favorisent la participation des personnes racisées et Autochtones aux instances municipales de la Ville de Montréal. Cette démarche s'inscrit dans la continuité de ses travaux sur la démocratie municipale, et fait écho au dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur le racisme et la discrimination systémiques, ainsi qu'à divers avis du Conseil interculturel de Montréal .

Comment favoriser la participation des personnes racisées et Autochtones aux instances municipales? Six personnes expertes dans leur milieu tenteront de répondre à cette question lors de deux tables rondes thématiques organisées virtuellement. Joignez-vous aux membres de la Commission les 10 et 24 février prochain pour connaître les pistes de solutions proposées.

Mercredi 10 février de 14 h à 15 h 30

Une première table ronde pour réfléchir aux outils à mettre en place pour favoriser la formation à la vie municipale se tiendra avec la participation de :

Bochra Manaï | commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, Ville de Montréal

commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, Ville de Montréal Philippe Tsaronséré Meilleur | directeur de Montréal Autochtone et président du regroupement des centres d'amitiés autochtones

directeur de Montréal Autochtone et président du regroupement des centres d'amitiés autochtones Myrlande Pierre | vice-présidente, responsable du mandat Charte de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Mercredi 24 février de 14 h à 15 h 30

Une deuxième table ronde pour réfléchir à la mise en oeuvre d'un éventuel programme de mentorat se tiendra avec la participation de :

Sami Ghzala | chargé de projet à l'Institut du Nouveau Monde

chargé de projet à l'Institut du Nouveau Monde Aïcha Guendafa | directrice générale de CARI St-Laurent

directrice générale de CARI St-Laurent Philippe Massé | chef d'équipe - diversité et parité à Concertation Montréal

Les personnes invitées prendront la parole à tour de rôle, puis une discussion avec les membres de la Commission suivra. Il n'y aura pas d'interactions en direct avec le public.

Pour participer

Les tables rondes virtuelles seront webdiffusées en direct et en différé sur la page internet dédiée aux travaux de la Commission, ainsi que sur le compte Youtube officiel de la Ville de Montréal MTLVille . Aucune inscription requise. Les échanges se dérouleront en français.

Pour toute information supplémentaire ou pour suivre ce dossier, consultez la page dédiée aux travaux de la Commission à : ville.montreal.qc.ca/democratieinclusive ou composez le 514 872-3000.

LES COMMISSIONS PERMANENTES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation des citoyennes et citoyens aux débats d'intérêt public.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION

La Commission de la présidence du conseil est présidée par Mme Suzie Miron, conseillère de ville, arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. M. François Limoges, conseiller de ville, arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, ainsi que Mme Chantal Rossi, conseillère de ville, arrondissement de Montréal-Nord, assument la vice-présidence.

Sont également membres : M. Sterling Downey, conseiller de ville, arrondissement de Verdun; Mme Andrée Hénault, conseillère de ville, arrondissement d'Anjou; M. Normand Marinacci, conseiller de ville, arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève; M. Peter McQueen, conseiller de ville, arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce; Mme Marie-Josée Parent, conseillère de ville, arrondissement de Verdun; M. Aref Salem, conseiller de ville, arrondissement de Saint-Laurent; Mme Lise Zarac, conseillère de ville, arrondissement de LaSalle; Mme Marianne Giguère, conseillère de ville, Le Plateau- Mont-Royal.

Renseignements: Service du greffe, Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil, 155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée Montréal (Québec) H2Y 1B5, Téléphone : (514) 872-3000, Télécopieur : (514) 872-5655, [email protected] | ville.montreal.qc.ca/commissions | @Comm_MTL