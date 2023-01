MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Table Talk Pies de Worcester, Massachusetts, vient de conclure officiellement l'acquisition des actifs de la Pâtisserie Gaudet, de Acton Vale, qui était auparavant sous la gestion du syndic Raymond Chabot Grant Thornton après avoir été placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers. Gaudet a été à un moment donné un acteur de premier plan dans le marché canadien des tartes et tartelettes, mais a malheureusement connu des temps difficiles ces dernières années. Avec cette transaction, conclue le 22 décembre dernier, Table Talk espère permettre à cet établissement fermé de retrouver sa position clé dans l'industrie canadienne des produits sucrés.

« Nous avons l'intention de rouvrir l'usine de Gaudet pour fabriquer à nouveau des tartes pour le marché canadien et nous allons travailler en étroite collaboration avec les anciens employés, ainsi qu'avec les autorités locales et provinciales, pour essayer de remettre cette usine en marche aussi rapidement que possible » a déclaré Harry Kokkinis, président de Table Talk Pies.

À cette fin, Table Talk a retenu les services de l'ancien directeur général de l'usine, Georges Berbari, pour aider à diriger les efforts de réouverture de l'usine. La gestion et la production resteront au Québec, selon M. Berbari, qui a ajouté qu'il parlait au nom des propriétaires de Table Talk, dont les 3 usines américaines, avec ses 300 employés, produisent déjà près de 250 millions de tartelettes et 25 millions de tartes par an ; des produits qui sont distribués dans les 50 États américains, à Porto Rico, au Mexique et au Canada.

« Il est hors de question que les activités de l'usine d'Acton Vale soient délocalisées au profit des trois usines américaines de Table Talk Pies », a précisé M. Berbari, pour qui le renforcement de la position de Pâtisserie Gaudet au Québec et au Canada par la création d'une forte synergie entre les deux entreprises est une source d'enthousiasme.

C'est cette synergie potentielle qui a attiré Table Talk Pies à l'usine de Pâtisserie Gaudet en premier lieu. « Nous sommes enthousiasmés par la perspective de réunir la tradition d'excellence de Gaudet et l'engagement de longue date envers la qualité Table Talk Pies »; ce qui, selon le nouvel acquéreur constituera une combinaison gagnante. Pour saisir cette synergie, une nouvelle société est créée, Table Talk Canada, située à Acton Vale.

« Avec cette nouvelle entreprise, nous avons hâte de servir les clients canadiens avec des tartes et tartelettes provenant de l'usine du Québec et fabriquées selon les mêmes normes de haute qualité que les clients nord-américains ont appris à connaître et à aimer » de conclure messieurs Kokkinis et Berbari.

Table Talk a été profondément attristée, à l'époque, par la nouvelle de la fermeture de cette entreprise, en dépit du fait qu'il s'agissait d'un concurrent, consciente des effets dévastateurs de la fermeture d'un grand employeur régional sur les employés, leurs familles et l'ensemble de la communauté. C'est alors que nous avons immédiatement commencé à nous activer, ont poursuivi les dirigeants de Table Talk Pies, pour voir comment l'on pouvait aider à contrecarrer les conséquences malheureuses dans cette situation. Table Talk a donc travaillé en étroite collaboration avec Raymond Chabot, le syndic de faillite, pour mettre au point un accord qui a aidé les créanciers de cette entreprise en faillite et qui a été par ailleurs économiquement avantageux pour Table Talk.

Nous avons la conviction que cela aidera cette installation à retrouver sa stature dans l'industrie canadienne de la boulangerie, de conclure les dirigeants de Table Talk.

