Table Québec-municipalités - La santé mentale et la qualité de vie des Québécoises et des Québécois sont au cœur des priorités

QUÉBEC, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a tenu une rencontre de la Table Québec-municipalités (TQM) afin de faire le point, avec ses partenaires municipaux, sur des dossiers prioritaires du gouvernement du Québec, soit la santé mentale, l'aménagement du territoire et des milieux de vie, l'accessibilité à des logements sociaux et abordables, la qualité de la construction et la sécurité des bâtiments.

Pour l'occasion, elle était accompagnée de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, de la présidente de l'Union des municipalités du Québec, Mme Suzanne Roy, du président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers, de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et du maire de Québec, M. Régis Labeaume.

Les discussions et les réflexions ont porté sur les sujets suivants :

L'importance de contribuer à l'effort collectif pour mieux soutenir les personnes qui ont besoin d'aide et de soins sur le plan de la santé mentale, afin d'éviter des tragédies comme celles de Wendake et de Québec survenues dernièrement. La tenue d'une conversation nationale réunissant tous les acteurs concernés pour repenser l'aménagement du territoire au Québec à la lumière des changements dans les habitudes de vie des citoyennes et des citoyens ainsi que des nouvelles réalités climatiques. La mise en œuvre du Plan de protection du territoire face aux inondations, rendu public le 3 avril dernier, qui comprend 23 mesures et qui est doté d'une enveloppe de 479 M$. L'harmonisation des codes de construction et de sécurité au Québec. L'Entente Canada-Québec sur le logement qui représente un investissement conjoint de plus de 3,7 G$ et qui aura une portée historique, puisqu'elle contribuera à améliorer de manière significative les conditions de logement des personnes et des familles dans le besoin.

Citations :

« Les discussions ont été dynamiques et fort pertinentes. L'intérêt était palpable, et c'est grandement apprécié. Je suis heureuse de constater que nous partageons tous les mêmes priorités, dont la santé mentale. Cela démontre que nous travaillons tous dans le même sens. Nous voulons rendre nos municipalités, nos villes et nos régions, encore plus fortes, plus prospères, parce qu'au bout du compte, ce sont nos collectivités, nos proches et nos familles qui en bénéficieront, tout comme nos générations futures. Cette Table Québec-Municipalités nous permettra de nourrir les réflexions, de développer des solutions et de continuer d'adapter les interventions aux réalités sur le terrain. Je remercie Mme Plante, M. Labeaume, Mme Roy et M. Demers, ainsi que mes collègues, d'avoir pris part à cet échange constructif. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Dans un contexte où les problèmes sociaux se complexifient, il est important pour moi de discuter avec nos partenaires des enjeux auxquels font face nos policiers lorsqu'ils interviennent auprès de clientèles aux prises avec divers troubles de santé mentale. La sécurité de nos citoyens est ma priorité, et je suis convaincue que la mise en commun de nos efforts convergera vers les meilleures solutions qu'il est possible de trouver. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le mal-être est particulièrement présent au sein de nos communautés dans le contexte actuel de la pandémie. Partout, on constate une augmentation de la détresse psychologique, de la consommation excessive de substances psychoactives, des dépendances et de l'itinérance. Le réseau de la santé et des services sociaux est donc à pied d'œuvre pour s'adapter à l'augmentation constante des demandes de services. Nous devons tous travailler ensemble, de manière intersectorielle, pour mieux guider les personnes vulnérables vers leur rétablissement et leur réintégration sociale. C'est ainsi que nous pourrons mieux répondre à l'ensemble des besoins de chaque personne, de manière adaptée à sa réalité quotidienne. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

La TQM est une instance de concertation et de partenariat qui se réunit au besoin. Elle constitue le lieu privilégié où les représentants du gouvernement du Québec et du milieu municipal et de l'habitation discutent des dossiers concernant la place, le rôle, les responsabilités et l'administration des municipalités et des acteurs concernés.

Elle est présidée par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ou le premier ministre. Les personnes invitées à participer aux échanges demeurent à leur discrétion. Toutefois, la TQM est toujours composée des partenaires suivants : le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, la Ville de Montréal et la Ville de Québec.

