Malgré les conditions de marché difficiles qui ont touché l'industrie de l'électronique grand public dans le monde, les ventes de Zepp Health sont demeurées robustes. Zepp Health se classe au premier rang pour les envois de montres intelligentes pour adultes au Brésil (40,9 %), en Russie (28,9 %) et en Espagne (23,5 %). L'entreprise se classe également au deuxième rang en Italie, au troisième rang en Pologne, et au quatrième rang en Allemagne, en Inde, en Indonésie et en Thaïlande en matière d'envois de dispositifs portables pour adultes. En outre, Zepp Health se classe au sixième rang des marchés du Mexique, des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni.

Les ventes ont été stimulées par les appareils mode et style de vie d'Amazfit, comme les séries de montres intelligentes Amazfit GTR 2 et GTS 2 et la série Outdoor Sports, qui comprend notamment l'Amazfit T-Rex.

La marque Amazfit a également rehaussé son profil en élargissant son portefeuille mondial de commandites de sports de plein air aventureux. Célébrant le lancement de l'Amazfit T-Rex Pro en mars 2021, la marque a commandité trois compétitions de haut niveau qui incarnent l'esprit de la montre : Explorez votre instinct. Plus tôt cette année, la société a annoncé un partenariat avec Spartan, la plus grande marque de sports d'endurance et de bien-être au monde. Amazfit s'activera au cours d'événements Spartan partout dans le monde cette saison. Amazfit a également commandité le Rallye ESOK à Eskişehir, en Turquie, et le Défi SUP Zavidovo de Russie - l'une des cinq plus grandes compétitions de planche à pagaie au monde.

Amazfit

Fondée en septembre 2015, Amazfit offre plusieurs séries de montres et de bracelets intelligents pour l'utilisation quotidienne comme pour les sports extérieurs, ainsi que d'autres appareils intelligents liés aux sports et à la santé, notamment les écouteurs de sport TWS, des tapis roulants intelligents, des pèse-personnes de composition corporelle intelligents et de l'équipement sportif. Avec une gamme complète de produits offrant une expérience utilisateur exceptionnelle, Amazfit maximise sa capacité à répondre aux besoins des différents groupes de consommateurs.

Avec un design et un savoir-faire exceptionnels, les produits de montre intelligente Amazfit ont remporté de nombreux prix, tels que le prix allemand iF Industrial Design et le prix Red Dot Design.

À l'heure actuelle, les produits Amazfit figurent sur le marché de plus de 90 pays et régions, dont les États-Unis, l'Allemagne et le Japon. Selon un rapport de suivi du marché mondial des dispositifs portables d'IDC, en 2020, les envois de montres intelligentes Amazfit se sont classés au 1er rang en Espagne et en Indonésie, au 2e rang au Brésil et en Italie, au 3e rang en Russie, en Inde et en Thaïlande, au 4e rang en Pologne, au 5e rang en Allemagne, et figurent également parmi les principaux produits d'autres pays et régions.

Zepp Health, anciennement Huami Corporation

La mission de Zepp Health est de relier la santé à la technologie. Depuis sa création en 2013, l'entreprise a mis au point une plateforme de technologies exclusives, y compris des puces d'IA, des capteurs biométriques et des algorithmes de données, qui alimentent une gamme élargie de produits de santé intelligents pour les consommateurs et de services d'analyse pour l'industrie. En 2019, l'entreprise a expédié 36,6 millions d'unités de montres intelligentes et de bracelets de conditionnement physique, y compris sa propre marque Amazfit, et des produits conçus et fabriqués pour Xiaomi, qui représentent 23 % des envois de la catégorie mondiale. L'entreprise a son siège social à Hefei, en Chine. Zepp USA, qui regroupe ses activités aux États-Unis, est établie à Cupertino, en Californie. Pour en savoir plus, visitez https://ir.zepp.com/investor/pages/company-profile .

